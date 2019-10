O funcție principală, anulată pe Instagram Din aceasta saptamana, funcția care permitea utilizatorilor Instagram sa vada ce aprecieri și comentarii dau prietenii lor altor persoane nu va mai fi disponibila, conform TheVerge. Motivul invocat este faptul ca aceasta facilitate era folosita mai mult pentru a afla lucruri care privesc alte persoane, nu propriul profil. Incepand din saptamanile urmatoare, atunci cand vei The post O funcție principala, anulata pe Instagram appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Catarama a ieșit din cursa prezidențiala. Biroul Electoral Central a anunțat ca a respins inscrierea candidaturii omului de afaceri la alegerile prezidențiale. El candida din partea Partidului Dreapta Liberala. Motivul consta in existența unor suspiciuni asupra autenticitații unui numar important…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, s-ar fi certat in ședința de guvern de marți, conform unor surse citate de postul de televiziune Antena 3. Tensiunile și discuțiile in contradictoriu au inceput inainte de ședința și au continuat in timpul ședinței Executivului. Motivul…

- Ludovic Orban a declarat ca votul de incredere al Parlamentului pe care guvernul Dancila e obligat sa il ceara dupa plecarea ALDE și schimbarea compoziției politice a Executivului, nu inseamna, automat, ca pica Guvernul: ”Nu exista nici o prevedere constituționala sau decizie a CCR care sa spuna ca,…

- Panica la un ștrand din Capitala. Mai mulți aduți și copii au acuzat stari de rau. Cel puțin 10 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la un ștrand din cartierul bucureștean Drumul Taberei, potrivit Antena 3. Mai multe Ambulanțele au fost trimise la fața locului dupa un apel la 112. Oamenii…

- Actiunea ampla de verificare a transportatorilor ilegali de persoane declansata la ordinul ministrului inerimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a incheiat prima saptamana. In cele 7 zile de controale au fost identificați 491 de șoferi care faceau transport ilegal de persoane. Sanctiunile nu sunt…

- Un scenariu terifiant vine din partea unui reputat medic stomatolog. Dinții gasiți in recipientul metalic din curtea lui Dinca sunt umani și provin de la doua persoane, susține medicul Sergiu Lazarev. Medicul a analizat fotografia prezentata de presa și crede ca este vorba de ramașițe de dinți care…

- O acțiune ampla de verificare a tuturor transportatorilor de persoane a inceput vineri dimineața in toata țara. Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a facut anunțul pe Facebook. Acțiunea este o decizie luata dupa disparițiile de la Caracal și ii vizeaza pe transportatorii ilegali de persoane.…

- Pagina de socializare Instagram va ascunde numarul de like-uri in anumite tari, printre care se numara Italia, Brazilia, Australia si Japonia, pentru a „elimina presiunea” resimtita de utilizatori, scrie BBC. Testul va incepe joi, iar membrii vor vedea like-ul unui utilizator in dreptul postarilor iar…