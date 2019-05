O femeie s-a cinstit bine cu alcool după care a urcat la volan Aceasta a fost prinsa de agentii de la Rutiera, la finele saptamanii trecute, in timp ce conducea pe DJ 208 un vehicul, desi se afla sub influenta alcoolului. „Femeia a fost condusa la o unitate medicala, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", au t (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

