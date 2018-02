O femeie operată de cezariană a fost dusă la medic cu o maşină trasă de boi din cauza drumului impracticabil O femeie care a nascut prin cezariana a fost dusa la controlul medical cu o masina trasa de boi, din cauza drumului impracticabil dintr-un sat din judetul Buzau, aceasta fiind singura solutie pentru a scoate autoturismul din noroi, potrivit Mediafax. Cazul a fost facut public de mama proaspetei mamici, care a filmat cu telefonul mobil […] Articolul O femeie operata de cezariana a fost dusa la medic cu o masina trasa de boi din cauza drumului impracticabil a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- O fetita in varsta de 1 an si 7 luni si tatal ei au fost loviti pe data de 20 ianuarie pe trecerea de pietoni.Soferul a fugit imediat de la locul accidentului, iar ca sa stearga urmele ar fi dezmebrat autoturismul.

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- Comoditatea maxima, combinata cu nesimțire sau pur și simplu prostie, a facut ca joi dupa-amiaza, calea de acces de ieșire din stația TPL de la Iulius Mall spre sensul giratoriu de la Bazar sa fie blocata o lunga perioada de timp.Proprietarul unui autoturism cu numere de Bacau a parcat fix in ...

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- Cinci tineri din județul Buzau au fost implicați intr-un grav accident de circulație produs, ieri pe DN 2B, la intrarea in localitatea Baldovinești. Unul dintre raniți este in stare grava. Potrivit deBraila.ro, un Volkswagen cu numere de Dambovita, in care se aflau cinci persoane din județul Buzau a…

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- Un elev in clasa a XII-a de la Colegiul Economic din Buzau s-a prezentat, la mijlocul lunii ianuarie a.c., la Spitalul Județean din oraș acuzand stari de rau și fiind foarte agitat. In ciuda eforturilor medicilor, tanarul a intrat in coma dupa cateva zile și, pe 21 ianuarie, a murit.…

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probleme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia.

- Conform unor statistici pana la jumatatea acestui an, numarul de masini second-hand de import au scazut, in timp ce revanzarile (tranzactiile pe plan intern cu masini SH) au crescut cu 6,8 procente, scrie auto-bild.ro. Citeste si Trei masini au luat foc intr-o parcare din Targoviste In…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din cauza unui barbat de 50 de ani. Acesta circula la volanul unui autoturism pe sensul de intrare in oraș, pe banda intai. La urcarea pe podul din Calea Șagului, șoferul a pierdut controlul volanului, și a trecut de pe banda intai pe banda a doua…

- Peretele unei case din municipiul Constanța s-a prabușit, joi dupa-amaiza, peste o mașina din cauza vantului puternic. Incidentul s-a petrecut pe strada Ștefan Mihaileanu, din muncipiu, cand vantul puternic a daramat pur și simplu peretele unei locuințe. Acesta s-a prabușit peste un autoturism parcat…

- Gripa a facut prima victima din acest sezon: o femeie de 69 de ani la care boala a fost confirmata in laborator a murit la Bucuresti. Testele au aratat ca pacienta, internata la spitalul “Victor Babes”, era infectata cu virusul gripal de tip B. Nu fusese vaccinata impotriva gripei și avea mai multe…

- O tanara din Patarlagele a fost la un pas de moarte, marți seara, dupa ce mașina pe care o conducea a izbit un porc mistreț și era sa se rastoarne. Evenimentul s-a produs la Candești, 15 kilometri distanța de Buzau, zona in care cu aproape doi ani in urma o femeie de 31 de ani și-a pierdut viața dupa…

- Un accident rutier s-a produs marti, la iesire din localitatea Sahateni, la kilometrul 49 al drumului national 1 B. Au fost implicate un TIR si un autoturism, iar evenimentul s-a soldat cu ranirea unui barbat. Coliziunea s-a produs in momentul in care una dintre masinile implicate in accident ar fi…

- Trei autoturisme au fost avariate vineri pe o strada din Faget. Imaginile dau dreptate mai multor martori care sustin ca un sofer nu a acordat prioritate si a lovit in plin o alta masina care circula regulamentar. In urma impactului, o Dacia 1310 a ricosat intr-o masina parcata. Politistii fageteni…

- Primele detalii din ancheta indica faptul ca barbatul si-a ingropat sotia de vie crezand ca e moarta, dupa ce a batut-o pe strada, potrivit bzi.ro. "Au venit de la un neam de-al lor, erau destul de beti. Veneau pe un drum inspre casa, el a luat-o la bataie si ea a cazut jos. Dupa ce a cazut,…

- Alena Styukhina, in varsta de 15 ani, l-a intalnit pe Artyom Dorogov in timpul unei vacante la rudele din satul Zemetchino. Astfel, ea ar fi mers sa se intalneasca cu tanarul intr-un garaj, unde isi tinea masina, scrie tabloidul The Sun. Astfel, din cauza ca celor doi le-ar fi fost frig, Dorogov ar…

- Accident grav, in aceasta seara, pe DN2 E85, la Cioranca. O femeie a fost acrosata de un autovehicul, in timp ce se afla pe marginea soselei. Persoana accidentata a fost preluata de ambulanta, dupa ce a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Accident rutier cu o victima incarcerata, un autoturism intrat intr-un stalp in mun. Tg-Jiu, str. Calea Severinului. Intervine SAJ Gorj si Det. Tg-Jiu. ISU Gorj Articolul ACUM: ACCIDENT in TARGU JIU! A intrat cu mașina in STALP apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs in aceasta seara, in jurul orei 18:10, pe raza localitații Manastirea, comuna Mica. Conform primelor informații, un pieton a fost accidentat de un autoturism. In urma apelului la 112, la fața locului a intervenit un echipaj de prim-ajutor,…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din Buzau a fost retinut marti, dupa ce si-a ucis sotia in varsta de 54 de ani, care a parasit domiciliul conjugal in urma cu cateva saptamani. Barbatul, avand ocupatia de taximetrist, fara antecendente penale, a injunghiat-o pe femeie, care a intentat proces de divort,…

- Procurorii de la Parchetul Militar al Curții Militare de Apel (PMCMA) au preluat, marți, dosarul format la parchetul ierarhic inferior in care se fac cercetari referitoare la accidentul produs de colonelul Silviu Deatcu, șeful SRI Prahova, in urma caruia o femeie a murit. Luni seara Parchetul Militar…

- O femeie in varsta de 54 de ani a fost ucisa in aceasta dimineața de soț, dupa un conflict spontan. Crima s-a petrecut in prima parte a zilei, intr-o casa de pe strada Maraști, din municipiul Buzau, unde femeia locuia cu chirie dupa desparțirea de soț. Cei doi soți, el de 58 de ani, ea de 54, se separasera…

- Un accident grav de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, cand ceata a pus stapanire pe intreg vestul tarii. Un sofer a ajuns in spital dupa ce a iesit cu masina de pe carosabil si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Era in jurul orei 06.15 cand barbatul in varsta de […] Articolul Sofer…

- Magdalena Serban din Teleorman s-a trezit implicata, fara sa vrea, in cazul crimei de la metrou, dupa ce profilul ei de Facebook a fost confundat de internauti cu cel al criminalei din Craiova, din cauza coincidentei de nume.

- Un microbuz a intrat, astazi, într-un grup de persoane, în centrul municipiului Buzau, șase oameni fiind raniți. Purtatorul de cuvânt al ISU Buzau, George Crețu, a declarat, pentru Mediafax ca mașina care a intrat în grupul de persoane, aflate în centrul municipiului…

- Vicepresedintele Asociatiei invalizilor a fost escortata la CNA pentru a fi audiata într-un dosar de coruptie, în care este banuita de luare de mita. Femeia a fost denuntata de catre o locuitoare a capitalei care a declarat ca, pe parcursul mai multor ani, a fost fortata de vicepresedintele…

- O femeie a fost lovita luni de un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis și fara sa se asigure. Accidentul s-a petrecut luni, 11 decembrie, in jurul orei 14,00, la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Anghel Saligny din municipiul…

- Cincisprezece autoturisme și un microbuz cu elevi au ramas blocate luni dimineața pe drumul județean 670, intre Baia de Arama-Balta-Malovaț, din cauza poleiului de pe carosabil. Iarna iși arata colții in Mehedinți și creeaza primele probleme, mai ales ca la capitolul pregatiri autoritațile județene…

- Lipsa locurilor de parcare ii face pe soferi sa isi lase masinile pe unde apuca si nu de putine ori parcarile neregulamentare duc la conflicte intre conducatorii auto. Un incident a fost semnalat joi dimineata chiar in fata scolii generale numarul 2 din Lugoj. Un autoturism inmatriculat in Mehedinti…

- Ceea ce pentru unii reprezinta piese de colecție, pentru romani nu reprezinta mai nimic. Un automobil care i-a aparținut candva lui Nicolae Ceaușescu, și care ar fi fost vandut in 2014 la o licitație cu 37.000 de euro, zace abandonat prin București. Acum te poți bucura de el la rezoluție 4K, grație…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucoș, a declarat, joi, la Antena 3, ca cei doi protestatari care susțin ca au fost loviți de mașina parlamentarului Terea au sarit de fapt in fața mașinii...

- Deputat PSD Ioan Terea s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala dupa ce a fost acuzat ca a lovit cu masina doua persoane la protestul de miercuri seara din fata Parlamentului. In replica, deputatul PSD sustine ca este nevinovat si ca protestatarii s-au aruncat pe masina lui. Cazul este preluat de procurorii…

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 28 de ani, au talharit un barbat de 39 de ani, furandu-i banii si telefonul mobil. Trei agresori au fost retinuti, iar politistii il cauta pe al patrulea, un adolescent de 16 ani.

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs in jurul orei 19.00, pe DN 22 in afara localitații Ramnicelu. Un autoturism a parasit carosabilul și s-a izbit de arborii de pe marginea drumului. Potrivit polițiștilor, cele doua victime sunt conștiente și au fost preluate de ambulanța pentru a fi…

- Din cauza neatentiei si a vitezei, un autoturism VW Passat s-a rasturnat in rondul de la Orizont. Potrivit politistilor, nu au fost inregistrate victime, cele doua persoane din vehicul iesind singure din masina.

- A vazut moartea cu ochii. O femeie de 67 de ani, din localitatea Sibiciul de Sus, județul Buzau, a fost victima unui accident pe șosea mai puțin obișnuit. Femeia a fost grav ranita dupa ce o bara de metal s-a desprins din incarcatura unei mașini și a izbit-o violent in timp ce mergea pe marginea șoselei.…

- Accident cumplit de circulație, aseara, pe un drum național din județul Caraș-Severin. O femeie a murit pe loc, iar alta a fost transportata la spital in stare grava dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un tir. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin, accidentul…

- Accidentul a avut loc seara trecuta pe D.N. 6, in apropiere de Domașnea, judetul Caras-Severin. O soferita a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un tir. In urma impactului violent femeia si-a pierdut viata. Polițiștii ajunsi la fata locului au constatat ca este vorba despre o femeie in varsta…

- O femeie și-a pierdut viața, astazi, in urma unui grav accident de circulație petrecut in localitatea Seleuș din județul Arad. Conform polițiștilor, citați de specialarad.ro, „un tanar din Sebiș, in timp ce conducea un autoturism marca BMW pe direcția Ineu catre Pancota, la ieșirea din localitatea Seleuș…

- Vitezomanii constituie principala sursa a carnagiilor de pe soselele care tranziteaza judetul Buzau. Din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, de la inceputul anului si pana acum s-au produs 74 de accidente, soldate cu 8 morti. Asta, in conditiile in care amenzile au curs cu zecile de mii…

- O femeie in varsta de 44 de ani din zona rurala a Sucevei a ajuns ieri dimineața in stare grava la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, prezentand simptome de colecistita acuta litiazica, acuzand dureri abdominale foarte puternice. Cazul nu ar fi fost unul deosebit și…

- Continua ședința de judecata in cazul lui Andrei Braguța, tanarul care a decedat in custodia autoritaților statului. Astazi urma ca acest caz sa fie examinat dosarul in fond. Nu a fost sa fie. Asta pentru ca, unul dintre aparatori unui inculpat nu s-a prezentat la ședința pentru ca i s-ar fi defectat…

- Accident la Bumbesti Pițic. O femeie de 60 de ani a fost lovita mortal de o autoutilitara. Se pare ca aceasta mergea pe partea carosabila și șoferul nu a observat-o la timp. Articolul ACCIDENT la Bumbești Pițic. O femeie UCISA! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .