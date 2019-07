Stiri pe aceeasi tema

- O americanca a fost arestata dupa ce și-a lasat mama sa moara și a trait timp de trei ani cu cadavrul acesteia in casa. Jacqueline Crayton avea 71 de ani in 2016, cand a cazut in camera, la locuința sa din orașul Seguin. Fiica sa, Delissa Crayton, in varsta de 47 de ani, nu a ajutat-o, femeia murind…

- Polițiștii texani au facut recent o descoperire macabra. O femeie a trait timp de trei ani cu cadavrul mamei ei in casa! In plus, ea iși creștea fata minora in aceeași locuința. Autoritațile cred ca batrana de 71 de ani a murit in 2016, dupa o cazatura, iar fiica ei n-a ajutat-o sa primeasca ajutorul…

- O femeie din Texas a fost arestata dupa ce ramașițele mamei sale, aflate în stare de putrefacție, au fost descoperite în casa pe care aceasta o împarțea cu fiica ei, scrie BBC News. Poliția suspecteaza ca femeia decedata, în vârsta de 71 de ani, a suferit o cazatura…

- O femeie din Statele Unite a starnit hohote de ras printre internauți, dupa ce a postat o fotografie pe Facebook, in care iși etaleaza, mandra, inelul de logodna. Detaliul rușinos care a ieșit in evidența nu a putut fi ignorat de oameni și imaginile cu mana femeii au ajuns de-a dreptul virale pe internet!

- Cadavrul elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut pe 28 mai in valurile marii in statiunea Mamaia, a fost gasit joi dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca pe plaja de la Navodari se observa in apa trupul unei persoane, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Un bebelus si o femeie au fost gasiti morti in largul arhipelagului spaniol Insulele Canare, unde erau cautati dupa ce cei 25 de migranti ajunsi la bordul unei ambarcatiuni improvizate le-au semnalat disparitia, au anuntat autoritatile potrivit Agerpres. "O persoana particulara pe skijet a…

- Din primele informații, anchetatorii au descoperit ca femeia a fost ucisa cu sange rece de una dintre cunoștințele sale pentru a-i fura copilul din pantece, scrie stirilekanald.ro. Citeste si ATAC ARMAT in Statele Unite: Un pompier a fost ucis si alte trei persoane au fost ranite Poliția…