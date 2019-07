Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost grav ranita dupa ce, marti dupa-amiaza, in timp ce traversa pe trecerea de pietoni bulevardul Aurel Vlaicu, din municipiul Constanta, a fost accidentata de un autotren, a informat Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit agerpres.ro.Citește și: Eugen Teodorovici reacționeaza…

- O femeie din localitatea Silistea a suferit arsuri grave si a fost transportata cu ambulanta la spital, marti dupa-amiaza, dupa ce si-a dat foc din greseala, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Cadavrul elevului de la Colegiul Militar National din Craiova, disparut pe 28 mai in valurile marii in statiunea Mamaia, a fost gasit joi dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca pe plaja de la Navodari se observa in apa trupul unei persoane, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Un muncitor a murit miercuri dupa ce a cazut de pe o schela, de la etajul doi, in timp ce efectua lucrari la fatada unui hotel din statiunea Neptun, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Conform sursei citate, barbatul, in varsta de 41 de ani, era angajatul…

- Imagini accident cumplit. Un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un cap de pod.foto Un barbat de 27 de ani a murit, joi dimineata, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a ciocnit de un cap de pod, in localitatea Pericei, relateaza Agerpres , care citeaza Inspectoratul…

- Un tanar din judetul Sibiu a murit strivit de tractor duminica, dupa ce a efectuat o manevra gresita si s-a rasturnat, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean, informeaza Agerpres. Doua echipaje SMURD din cadrul ISU Sibiu au intervenit pe drumul ...

- O tanara in varsta de 24 de ani, din Marea Britanie, a decedat dupa ce s a rasturnat cu ATV ul in zona comunei clujene Margau, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Cluj citat de Agerpres.roLa data de 11 aprilie, in jurul orei 14,40, am fost sesizati ca o tanara care participa la…