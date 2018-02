Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- Operațiune spectaculoasa a pompierilor bucureșteni. Aceștia au reușit sa salveze viața unei femei care amenința ca se arunca de la etajul șase al imobilului in care locuia. Pompierii bucureșteni au reușit sa salveze viața unei femei in varsta de 37 de ani dupa o operațiune spectaculoasa care a durat…

- Batrani raniti de un tavan cazut intr-un spital din Sighetu Marmației. Aceștia au fost transportați de urgența la spital, dupa ce au fost scoși de sub daramaturi. Incident grav, in urma cu putin timp, la Sighetu Marmatiei, dupa ce tavanul unui camin de batrani s-a prabusit. Pompierii maramureșeni, dar…

- Medicii au anuntat, marti, confirmarea virusului gripal la alte patru persoane care au murit in ultima perioada, fiind vorba despre doua femei si doi barbati din judetele Mures, Bihor, Ilfov si Iasi. Toti pacientii sufereau de boli cronice si nu se vaccinasera antigripal, numarul deceselor ajungtnd…

- Explozie intr-un bloc din Deva, duminica dimineața. O femeie in varsta de 86 de ani a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a suferit arsuri la nivelul mainilor și feței. Angajații companiei de gaz fac masuratori privind concentratia gazelor si spun ca probabil explozia s-a produs ca urmare…

- Un sofer de 46 de ani, din Galati, este retinut pe ordonanta si va fi prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva, dupa ce s-a urcat beat rupt la volan si a accidentat o femeie. Barbatul conducea autoturismul pe strada 1 Decembrie 1918 si a patruns in intersectia cu strada Aurel Vlaicu…

- Accident nefericit sau sinucidere? Aceasta este intrebarea la care trebuie sa raspunda anchetatorii clujeni, dupa ce la baza unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, din cartierul clujean Maraști, a fost gasit in agonie un tanar de 18 ani. Acesta a cazut accidental sau s-a aruncat de la etajul…

- Unul dintre pacientii unitatii medicale pitestene a sfarsit in conditii cumplite. Omul a cazut de la etaj, iar in urma impactului cu solul a suferit leziuni incompatibile cu viata. Conform Romania TV, pacientul avea 61 de ani. La fata locului au ajuns mai multi politisti, care au demarat o investigatie…

- Politistii din Suceava au deschis un dosar penal pe numele unei femei din comuna Voitinel, judetul Suceava, mama unei unei fetite de doi ani, pentru vatamare corporala din culpa si rele tratamente aplicate minorului, dupa ce femeia a refuzat sa-si duca la spital fetita care a cazut intr-o oala cu apa…

- Mama unei fetite de doi ani din Suceava este cercetata dupa ce copila a cazut intr-o oala cu apa clocotita si a suferit arsuri pe 25% din suprafata corporala, dar nu a dus-o la spital, de teama repercusiunilor. Autoritatile au fost sesizate dupa cateva zile de catre un vecin.

- Caz socant in cartierul Palazu Mare, judetul Constanta, O femeie de 66 de ani a fost gasita spanzurata intr un imobil de pe strada Victor Climescu.Medicii nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul. Politistii au deschis o ancheta pentru a afla ce a facut o pe femeie sa recurga la un asemenea…

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- Soferilor le este interzisa conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului tocmai pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Insa accidente se pot produce si atunci cand pietonii circula pe drumurile publice in stare de ebrietate. Imprudenta unei femei care, in stare de ebrietate, a traversat…

- O femeie de 86 de ani din municipiul Câmpulung Muscel a murit, miercuri dimineata, dupa ce a cazut de la etaj, politistii efectuând cercetari pentru stabilirea împrejurarilor în care s-a produs incidentul.

- O femeie a decedat dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de tren. Accidentul s-a produs intre localitațile Tașnad și Cig, din județul Satu Mare. Femeia avea 48 de ani și a suferit traumatisme multiple. Pompierii care s-au deplasat la locul accidentului au gasit-o in afara mașinii, proiectata…

- In urma cu puțin timp, o femeie de 60 de ani a fost salvata din Raul Bistrița. Aceasta a avut noroc cu un bistrițean care trecea prin zona, a vazut-o și a alertat autoritațile. Se pare ca femeia are probleme psihice.

- Doi barbati si o femeie si-au pierdut viata, astazi, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe Drumul National 7, la iesirea din municipiul Orastie. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. ”Pompierii intervin pe DN 7, la iesirea din Orastie, la un accident rutier, soldat cu trei persoane decedate.…

- Toni Braxton, cea care a cucerit milioane de fani cu celebra și nemuritoarea melodie Unbreak my heart și a reușit performanța de a caștiga 7 premii Grammy, arata senzațional la 50 de ani, in ciuda problemelor grave de sanatate cu care se confrunta de 8 ani. Artista a fost diagnosticata in 2010 cu lupus,…

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- O femeie din Massachusetts care suferea de tusa convulsiva și-a rupt o coasta in timpul unei crize de tușit, scrie Live Science. Femeia de 66 de ani a mers la medic dupa ce a dezvoltat o tuse uscata care a durat doua saptamani. Pe langa tuse, aceasta se plangea și de o durere severa in partea dreapta.…

- Barbatul a fost ranit, dar este constient si colaborant. El a fost scos dupa mai mult de o ora cu ajutorul pompierilor militari, urmand sa se stabileasca imprejurarile in care s-a produs accidentul. Dupa evaluarea medicala la fata locului, barbatul a fost transportat la spital pentru investigatii…

- Trafic feroviar ingreunat pe Valea Prahovei, la Valea Larga. Traficul feroviar a fost reluat pe un fir, joi seara, pe Valea Prahovei, dupa o intrerupere de aproximativ patru ore cauzata de mai multi copaci cazuti pe liniile electrice si pe liniile de cale ferata in zona Valea Larga. Potrivit reprezentantului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Detasamentul Fripis ayu fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o degajare de tencuiala cazuta de pe fatada unui bloc pe o casa in Constanta zona Piata Chiliei, strada Dobrogea. ...

- Un tanar de 19 ani se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital, dupa ce un arbore doborat in padure a cazut peste el, ranindu-l grav la cap. Accidentul s-a produs in timpul diminetii de marti, intr-o padure din zona comunei Stulpicani, victima ajungand la spital in stare foarte ...

- O femeie de 90 de ani din Patarlagele si-a pierdut viata dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit in casa femeii, iar flacarile au ars mocnit. La un moment dat, cand fumul a inceput sa iasa pe geamuri si pe sub acoperis, vecinii au sunat imediat la pompierii. Doua…

- Pompierii ISU Dobrogea au intervenit in comun a Nicolae Balcescu unde o femeie și-a scapat nou nascutul in haznaua din curte, neștiind ca naște. Nou nascutul a fost scos de pompieri iar echipajul medical incearca sa ii salveze viața.

- Dorel Vișan a primit diagnosticul a fost colica biliara. In urma mai multor investigații medicale, doctorii au decis ca nu este nevoie de operație, insa actorulva fi monitorizat. Dorel Visan: "Apar surogatele culturale si rebuturile artistice" Dorel Visan, in varsta de 80 de ani, este…

- Monica Tatoiu este o femeie puternica, determinata, care-și exprima cu curaj opiniile, chiar daca acestea nu sunt pe placul majoritații. Aceste caracteristici au facut-o sa fie deopotriva indragita și criticata de cei din jur. Cu toate ca suntem obișnuiți sa o vedem mereu vesela, plina de energie și…

- Moarte cumplita pentru o femeie de 66 de ani, din Constanța. Femeia a decedat dupa ce casa în care se afla a fost cuprinsa de flacari, iar aceasta nu s-a putut salva din flacari. În locuința se mai afla și mama acesteia. Pompierii au fost solicitați printr-un apel la 112 sa intervina…

- Fostul presedinte si sotia sa au ajuns la spital pentru controlul periodic. Medicii i-au schimbat tratamentul la picior si i-au recomandat sa nu iasa din casa. Problemele de sanatate l-au tinut departe pe fostul presedinte de ceremoniile dedicate funeraliilor fostului suveran. Citeste si:…

- A fost gasit prabusit in apartament, dar medicii nu l-au mai putut salva. Membrul uneia dintre cele mai populare formații din Coreea de Sud a murit subit. Jonghyun, pe numele sau complet Kim Jong-hyun, era unul dintre cei cinci membri ai trupei Shinee, o trupa celebra in Coreea de Sud. Jonghyun avea…

- Pompierii militari și cei voluntari continua cautarile in cazul barbatului de 57 de ani din Josenii Bargaului, care ar fi cazut aseara in raul Bistrița Ardeleana. Zeci de persoane participa la cautari.

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- O mașina a cazut, duminica, de pe un pod in localitatea Crucea din județul Constanța, de la o inalțime de aproximativ 15 metri. Potrivit primelor informații furnizate de reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanța Constanța, in urma accidentului o femeie a fost ranita. Victima,…

- Nia Payne, în vârsta de 26 de ani, spera sa urmareasca eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, însa nu își imagina pe atunci ca urma sa ajunga la camera de garda cu un semn în forma de

- Pompierii din Tismana cauta la aceasta ora un barbat cazut in lacul de acumulare din oras. Echipa de interventie banuieste ca persoana cautata s-a inecat. Nu se stie cum barbatul a ajuns in lac. Pompierii folosesc o barca pneumatica.

- Un tanar din Iași și-a introdus aer comprimat in anus cu un pistol pentru ca ar fi vrut sa se racoreasca. Gluma l-a costat scump pe barbatul de 18 ani care a ajuns in stare grava la spital. Incidentul bizar este anchetat de Inspectoratul Teritorial de Munca Iași și de Poliție. Accidentul de munca a…

- Update: Femeia in varsta de 85 de ani a decedat. Știre inițiala: O femeie este resuscitata la ora actuala la parterul unei scari din centrul Ploiești, din Piața Victoriei. Femeia in varsta de aproximativ 80 de ani este inconștienta și nu raspunde la manevrele salvatorilor. Momentan…

- O femeie, care nu a fost inca identificata oficial, a murit duminica dupa ce un copac a cazut peste o ambarcațiune cu turiști in Pococi, provincia Limon (Caraibe), a informat Crucea Roșie din Costa Rica, preluata de agenția EFE. Accidentul s-a produs atunci când un grup de turiști…

- Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora pentru a scoate din raul Jiu un localnic din Turceni. Se acționeaza cu o barca pneumatica. Nu se cunosc alte date legate de situația persoanei care a ajuns in apa.

- In timpul nașterii, femeia s-a intors catre mama și logodnicul ei și le-a spus ca ii iubește. Dupa aceea, inima ei s-a oprit și a inceput sa sangere grav in timpul nașterii. Potrivit Daily Mail, Shannon, in varsta de 22 de ani, nu a reușit timp de 2 saptamani sa iși țina copilul in brațe,…

- Cum e sa ajungi intr-o saptamana de doua ori pacient intr-un spital din Galati? Crunt. Alambicat. Filozofic.Vreau sa cred ca doctori indiferenti nu exista. Si, ca cei pe care s-a intamplat sa-i intalnesc, pot redeveni buni, prin iubire. E atat de trist sa vezi cum unii medici au ajuns sa nu mai vada…

- Femeia in varsta de 36 de ani era insotita de alte doua persoane in momentul in care a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Nu s-a asigurat si a fost izbita din plin de un Tir, iar apoi a fost proiectata sub rotile unei masini. Pompierii au intervenit imediat pentru a o salva…