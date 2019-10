Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Olanda a descoperit un barbat si sase tineri cu varste intre 16 si 25 de ani care traiau in pivnita unei ferme izolate din satul Ruinerwold, "asteptand sfarsitul lumii", informeaza televiziunea olandeza RTV Drenthe marti, 15 octombrie, preluata de dutchnews.nl, dpa, Reuters si BBC, potrivit…

- Un barbat și copiii sai au fost gasiți intr-o peștera aflata pe terenul unei ferme izolate din Olanda, transmite RTBF. Potrivit primelor informații obținute de anchetatori, barbatul și-a dus cei șase copii in peștera deoarece crede in sfarșitul iminent al lumii. Inca nu s-a stabilit cu exactitate de…

- Dupa indelungi cautari in urma carora nu a aflat niciun raspuns, Gabriel Stoica a apelat la grupul „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodata uitați ai Romaniei”. „Numele meu este GABRIEL STOICA, nascut la data de 11 februarie 1991 in municipiul Oradea, județul…

- Doua fete cu varste de 12 și 14 ani din localitatea Giurcani, comuna vasluiana Giurcani au fost luate din familia maternala care le creștea in urma suspiciunii ca cea mai mica ar fi fost violata de asistentul maternal. Fata de 12 ani se afla in familia respectiva de 7 ani, iar cea de 14 ani, de la naștere.…

- Poliția columbiana a descoperit rbucați din corpul unei adolescente in varsta de 13 ani ascunse in saci de plastic, aruncați in apropierea unei guri de canalizare. Angeles Daniela Parra, in varsta de 13 ani, fusese data disparuta cu o zi inainte ca poliția sa faca macabra descoperire. Resturile victimei…

- Faptele anchetate la Caracal și zona de umbra din jurul lor indica, pe langa falimentul statului ca mecanism de protecție a cetațenilor sai, un nivel crescut de toleranța la rau, prezent in societatea noastra, o lipsa cronica de repere morale și o indiferența tinzand spre abrutizare a comunitaților…

- Sorina a plecat ieri in SUA, unde i-a intalnit pe copiii naturali ai parinților ei adoptivi, familia Sacarin. Cazul a starnit vii comentarii in ultima luna. Chiar și plecarea s-a facut cu mare greutate, dupa ce, din pricina controalelor excesive la care a fost supusa familia, s-a pierdut prima cursa…

- Un egiptean care locuiește in California, SUA, a ajuns miercuri in fața justiției dupa ce, in urma cu trei ani, și-a inecat cei doi copii pentru a insaca poliția de asigurare. In 2015, Ali Elmezayen și-a urcat in mașina cei doi copii, in varsta de 8 și 13 ani, care sufereau de autism, și i-a inecat…