- Doi oameni au murit, iar unul a fost ranit, in urma unei explozii produse in Capitala. Tragedia a avut loc in pragul unui magazin alimentar, de la intersectia strazilor Alexei Mateevici si Armeneasca.

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardio-respirator, au constatat legistii prezenti luni seara la locuinta acestuia, conform unor surse judiciare.

- Imagini demne de un film din seria James Bond. Submarinul britanic Trenchant a iesit la suprafata in Oceanul Arctic, dupa ce a spart calota glaciara, groasa de un metru, scrie digi24.ro.La fel au facut si doua submarine americane, Connecticut si Hartford.

- Imagini revoltatoare au fost surprinse, recent, de parinții unui copil internat la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova. In salonul in care se afla fetița lor circula nestingherit un șoarece. (VEZI ȘI: SCANDALUL ȘOARECELUI DE LA KAUFLAND SE AMPLIFICA. MAGAZINUL, AMENDAT DE DSVSA ARAD. INTRE TIMP…

- Imagini de groaza intr-un spital din Craiova! Un soarece a fost filmat chiar in salonul unui copil. Cel mic era internat in Sectia de Pediatrie de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din oras.

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3.

- Un simplu stand, prea mic pentru activitațile planuite, fotografii prost facute cu locuri faimoase, un guvant greșit in limba germana și imagini cu texte in limba romana, asta au gasit jurnaliștii de la Romania Insider la targul de turism de saptamana trecuta din Berlin.

- O companie cu sediul in California a prezentat marti un "taxi aerian" autonom la Christchurch, Noua Zeelanda, anuntandu-si intentia de a revolutiona calatoria aeriana personala in urmatorul deceniu, relateaza DPA.

- Conducerea Spitalului de Copii din Galati a deschis o ancheta, dupa ce o pacienta a filmat in baia salonului mai multi viermi. Managerul unitatii spune ca situatia a fost remediata si ca se fac periodic igienizari.O pacienta a filmat viermi in baia salonului de la Spitalul de Copii din Galati,…

- Soarecele a fost surprins in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Incidentul a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad, scrie aradon.ro. Șoarecele a fost filmat in timp ce se plimba pe…

- Un conducator auto, aflat la volanul unei autoutilitare de culoare rosie a fost surprins conducand pe un bulevard intens circulat din Constanta fara a respecta nicio regula de circulatie. Mai exact, potrivit unor imagini postate pe internet, conducatorul auto a depasit coloana stationata la semafor…

- Imagini incredibile cu Emil Boc. Fostul premier și edil al Clujului a fost surprins intr-o ipostaza inedita. Acesta a fost surprins sambata dupa-amiaza la deszapezit in centrul orasului. Un clujean a fost cel care a facut mai multe fotografii cu edilul pe care le-a postat pe pagina…

- Camerele de monitorizarea faunei montate de rangeri in Parcul natural Apuseni au surprins zilele acestea un urs plecat dupa hrana dupa o perioada destul de lunga de hibernare. Potrivit Romsilva, ursul a descoperit camera de monitorizare, ale caroro lumini s au aprins la trecerea lui prin raza de actiune,…

- LG a avut o prestatie modesta la editia Mobile World Congress de anul acesta, prezentand oficial doar V30S, o versiune usor imbunatatita a actualului model V30. Neoficial, LG a demonstrat intr-un cadru restrans si o versiune prototip al varfului de gama G7 (nume de cod Neo). „Neo” ar fi tocmai dispozitivul…

- Accidentul cumplit din aceasta seara a fost filmat. Momentul în care trei adulți și un copil de 3 ani au fost spulberați de un șofer vitezoman chiar pe trecerea de pietoni a fost surprins de camerele video din zona. Reamintim ca în urma accidentului un copil de 3 ani a murit, tatal și…

- Doi tineri miri au decis sa dea în judecata fotograful de nunta angajat sa surprinda în imagini cea mai frumoasa zi din viata lor, dupa ce au primit o serie de imagini care, considera cei doi tineri, îi fac de rusine.

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- Un barbat din Statele Unite era foarte mândru de noua lui achizitie. Charlie tocmai îsi cumparase o drona foarte performanta, ce zbura la o altitudine mare si avea o definitie foarte buna a camerei video. Imediat cum i-a venit pachetul cu firma de livrari,…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Israelul afirma ca a afectat puternic sistemul de aparare anti-aeriana sirian, sustinand ca atacul masiv lansat sambata in Siria dupa ce o drona a intrat in teritoriul israelian si un avion de lupta israelian a fost doborat, este cel mai puternic din 1982. Purtatorul de cuvant al Fortelor Armate…

- Extragerea celor peste 100 de fagi din Sarmizegetusa Regia, care ar pune in pericol siguranta turistilor si a vestigiilor a iscat controverse. Agent Green a publicat imagini din drona cu situl, dupa taieri si sustine ca unii dintre arbori s-au prabusit peste vestigii, iar exploatarea a afectat monumentul…

- Imagini incredibile cu Ionela Prodan, la spital! Iubita artista e, in continuare, internata, dupa ce luna trecuta a avut probleme de sanatate. Ionela Prodan este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria și Anca, aceasta din urma venita din America, pentru a fi alaturi de mama sa.

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Nu doar Tesla Roadster a cucerit publicul pe final de an atunci cand compania Tesla iși prezenta noutațile din portofliu, ci și Tesla Semi – primul camion electric de pe Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Incalcarea contractului de drepturi asupra imaginii pisicii i-a adus proprietarei acesteia, Tabatha Bundesen din Arizona (sudul Statelor Unite) suma de 710.001 dolari, dupa o decizie luata de un juriu intr-un tribunal federal din California, potrivit unui document obtinut miercuri de AFP. "Am solicitat…

- Filmarile pentru cel mai nou serial produs si regizat de Ruxandra Ion, “Fructul oprit”, care se difuzeaza lunea de la ora 20.00, la Antena 1, s-au desfasurat in locatii spectaculoase din Romania si Turcia. Pentru noua productie autohtona ajunsa din 15 ianuarie pe micile ecrane, platourile de filmare…

- Imagini cu un jandarm care loveste cu pumnul participanti la protestele de sambata din Piata Universitatii au fost distribuite intens pe retelele sociale provocand reactii vehemente, relateaza News.ro, citat de Digi 24.

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sâmbata în timpul unui zbor de antrenament în California, accidentul soldându-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvânt al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit…

- Cine are curiozitatea sa faca un tur virtual cu ajutorul aplicației Google Street View, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, are surpriza sa vada ”oferta” locala de prostituate, care iși ademenesc clienții la marginea drumului. Mai mult decat atat, pot observa chiar și o mașina oprita, langa…

- Inspectoratul Scolar Judetean ISJ Sibiu asteapta demisia preotului profesor de religie de la Copsa Mica, care este anchetat in prezent de cei de la Inspectorat, de Mitropolia Ardealului, Politie si Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Adela Muntean.…

- Imagini care ii pot ingrozi chiar si pe apicultorii cu experienta. Un indian a fost filmat in timp ce si-a bagat sute de albine sub haina.Barbatul sustine ca are imunitate si nu simte durere la ințepaturi. El este apicultor de peste 15 ani.

- Cel putin 20 de oameni au fost raniti intr-o explozie provocata de o acumulare de gaz la Antwerp, in Belgia. O cladire s-a prabusit si doua au fost avariate de suflul deflagratiei.Potrivit Politiei, majoritatea victimelor au rani superficiale.

- Tanarul surprins de avalanșa, sambata dupa-amiaza ( VEZI DETALII ), pe Valea Coștilei, nu a fost gasit inca. Din cauza condițiilor de pe munte, salvamontiștii au fost nevoiți sa opreasca, in jurul orei 19.00, operațiunile de cautare, pentru a le relua duminica dimineața, pe lumina.

- Un avion si o drona ale Statelor Unite au zburat cateva ore in apropiere de peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014. Potrivit presei rusesti, incidentul a avut loc ieri. Cele doua aparate de zbor au decolat de pe un aeroport din orasul italian Sicilia.

- Nord-estul Statelor Unite este inca sub zodia gerului, care aduce temperaturi demne de Siberia: minus 29 de grade Celsius. Pare, insa, mult mai frig din cauza vantului violent. Vineri-noapte au fost zone unde, sub rafalele puternice, temperatura perceputa a fost de minus 67 de grade Celsius.

- Presa internationala si agentiile de stiri au relatat in ultimele zile despre furtuna puternica care a provocat haos in nord estul Statelor Unite si estul Canadei, provocand pana acum 17 decese.Potrivit acestora, ninsorile si inundatiile au dat peste cap traficul rutier si aerian iar fenomene neobisnuite…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Meteorologii americani au anuntat, luni, ca frigul extrem care a lovit Statele Unite va continua si saptamana viitoare. O masa de aer arctic ar urma sa aduca temperaturi sub cele normale si vanturi extrem de reci in centrul si estul SUA. "Vremea rea" va continua in nord-estul SUA,…

- Un locuitor din Vrancea si unul din Bihor sustin ca au fotografiat pe cer, in dimineata zilei de marti, 26 decembrie, un obiect luminos imposibil de identificat. Imagini asemanatoare au aparut si in vestul Rusiei, iar asupra provenientei obiectului au fost emise mai multe ipoteze.

- Clipe tensionate intre milionarul Dorin Cocos si iubita insarcinata a acestuia, Raluca Miu! Cei doi au fost impreuna la Sala Palatului, la un show de stand-up comedy, la care au performat, printre altii, celebrii Bobonete si Vancica, iar, la un moment dat, Dorin Cocos a lasat-o singura, in timpul spectacolului,…

- Pompierii satmareni au surprins cateva imagini cu drona de la incendiul de la Moftin. Va reamintim ca un incendiu de proporții a izbucnit in noaptea de duminica, 17 spre luni, 18 decembrie, in jurul orei 01.30, la sonda de gaz din Moftinu Mare. Focul mai arde și la aceasta ora. Din fericire nu au fost…