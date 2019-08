O destinatie de vis, sufocata de turisti Portugalia se afla in criza de ani de zile, iar sumele tot mai ridicate care ajung in tara datorita turistilor sunt mai mult decat binevenite. Din nefericire, turismul de masa creeaza probleme ecologice grave.



Turismul aduce mai multi bani decat oricand in capitala Portugaliei. In 2018, in jur de 30 de milioane de persoane au venit cu avionul la Lisabona, inregistrandu-se o crestere record de 81% in ultimii cinci ani.



In noul port pentru vase de croaziera al Lisabonei acosteaza anual peste 300 de giganti ai oceanelor. Pentru 2019 se estimeaza un total de 600.000 de pasageri… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

