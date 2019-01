Stiri pe aceeasi tema

- O dadaca in varsta de 28 de ani din Winsconsin este acuzata de uciderea unui bebelus de 2 luni, pe care il avea in grija. Femeia ar fi omorat copilul si l-ar fi asezat pe scaunul destinat copiilor din masina, lasand-o pe mama micutului sa il ridice. Dadaca a avertizat-o pe mama ca bebelusul doarme.

- Parchetul General a publicat, vineri, un mesaj pe Facebook in care solicita ajutorul cetatenilor pentru identificarea mamei al carei bebelus a fost gasit mort, in data de 30 decembrie, pe o banda de sortare a gunoaielor din localitatea Dragomiresti Vale, judetul Ilfov.

- Un barbat din India a trait timp de 18 zile, in casa cu cadavrul mamei sale. Barbatul a inchis ermetic usile si tot ce a facut a fost sa pazeasca trupul neinsufletit. Intr-un final, a sunat o cunostinta si i-a cerut ajutorul pe a o ingropa, dar acesta a anuntat autoritatile. Explicatia data de barbatul…

- Politistii din Maramures au declansat o ancheta, miercuri seara, si o cauta pe mama unui bebelus, dupa ce cadavrul micutului a fost descoperit intr-o punga in albia raului Ranca, din localitatea Poienile de sub Munte, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Mures au retinut un barbat in varsta de 26 de ani, in cazul unei tentative de rapire a unei fetite dintr-un carucior de copii, chiar de langa mama sa, informeaza agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa pentru…

- Politistii din Botosani investigheaza moartea unui nou-nascut care a ajuns la spital in stop cardio-respirator. Starea lui era foarte grava motiv pentru care medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata.

- Trupul unei batrane, care ar fi murit in urma cu mai multe zile, a fost gasit de politisti in locuinta acesteia, ei intrand acolo dupa ce au obtinut un mandat de perchezitie. Oamenii legii aveau informatii ca femeia este moarta, dar ca este tinuta in casa de fiica ei, care nu ii anuntase decesul si…

- Șoferul din Dambovița, care a omorat un biciclist pe DN 7, in afara localitatii Slobozia Moara si a fugit de la locul accidentului, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. „In urma activitatilor specifice, s-a reusit identificarea autorului in doua ore de la data comiterii accidentului, acesta…