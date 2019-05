Stiri pe aceeasi tema

- Adobe Romania a anuntat, joi, ca a depasit, in luna mai, pragul de 600 de angajati si are in prezent 100 de pozitii deschise pentru recrutare in acest an. Pozitiile deschise in prezent pentru recrutare vizeaza atragerea de talent preponderent din zona tehnica si de inginerie software, potrivit companiei,…

- Adobe Romania este cel mai mare centru de Research & Development (R&D) al Adobe din zona EMEA, iar echipele locale sunt specializate in solutii de Cloud Computing, Big Data si design grafic. "Expertiza si pregatirea celor pe care ii cooptam in echipa locala a permis campusului din Bucuresti sa se dezvolte…

- Inginerii romani din cadrul companiei Enea Romania, subsidiara locala a companiei suedeze, au dezvoltat impreuna cu colegii lor din Statele Unite ale Americii un program care pemite detectarea foarte timpurie a cancerului pulmonar cu ajutorul inteligentei artificiale.Acest proiect de inginerie…

- Romania debuteaza cu Suedia in preliminariile EURO 2020. Suedia - Romania se joaca sambata, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Justin Gafiuc, reporterul special al Gazetei Sporturilor, este in Suedia de unde ofera cele mai noi informații din echipa Romaniei Suedia ofera un exemplu…

- In cursul lunii februarie 2019, Directiile judetene sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si a municipiului Bucuresti au efectuat 9.366 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfasoara activitati in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, a painii…

- Medicul ortoped Paul Iancu, din Slatina, a fost condamnat anul trecut, alaturi de un alt medic, Mircea Tusciuc, in cazul morții unui copil de 9 ani. La mai puțin de un an de la incarcerare, Tribunalul Mehedinți a decis eliberarea condiționata a lui Paul Iancu. Decizia a fost luata de judecatori vineri,…

- Caștigatorul „Leului de Aur” la Festivalul Internațional de Arta a Circului, din București, la ediția a IV-a din anul 2012, precum și a categoriilor Regie, Costume, Scenariu si Decor, „Circo Acquatico Bellucci ” a fost doi ani consecutivi gazda show-ului de televiziune „Serviți, va rog!” de la ProTV,…