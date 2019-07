O coaliţie internaţională pentru protejarea regiunii Golfului va crea insecuritate, afirmă vicepreşedintele iranian Marea Britanie a cerut luni o misiune navala condusa de europeni pentru a asigura transportul in conditii de siguranta prin stramtoarea Ormuz, la cateva zile dupa ce Iranul a sechestrat un petrolier britanic, incident calificat de Londra ca fiind un act de "piraterie de stat" pe caile de navigatie strategice.



"Nu este nevoie sa formam o coalitie deoarece aceste tipuri de coalitii si prezenta insasi a strainilor in regiune creeaza insecuritate", a spus Jahangiri. 'Si in afara de cresterea insecuritatii, o astfel de coalitie nu va duce la nimic altceva', a spus el.



Aceste declaratii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul monitorizeaza toate navele americane prezente in regiunea Golfului si are o arhiva cu imagini ale actiunilor lor cotidiene, a afirmat marti contraamiralul Hossein Khanzadi, potrivit Clubului Tinerilor Jurnalisti, relateaza Reuters potrivit Agerpres Iranul si Statele Unite au ajuns in…

- "Cei patru membri ai echipajului de pe 'Grace 1' arestati de Politia regala din Gibraltar au fost eliberati pe cautiune fara acuzatii" impotriva lor, potrivit comunicatului acesteia. "Ancheta este in curs de desfasurare si 'Grace 1' ramane imobilizat", a precizat politia. Capitanul…

- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…

- Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana. "Contactam in acest…

- Tensiunile in aceasta zona, prin care tranziteaza aproape o treime din petrolul brut mondial transportat pe cale maritima, a culminat in timpul ultimelor saptamani. SUA au acuzat Iranul de mai multe atacuri impotriva unor petroliere, iar Iranul a doborat o drona americana."Contactam in…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…

- Marea Britanie nu crede ca SUA sau Iranul doresc un razboi, dar este foarte ingrijorata de posibilitatea izbucnirii unui conflict accidental, a avertizat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, transmite Reuters, preluat de Agerpres. ''Suntem foarte ingrijorati: nu credem ca vreuna dintre parti…

- Departamentul de Aparare din Statele Unite ia în considerare o cerere a forțelor armate americane privind trimiterea a înca 5.000 de militari în Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor cu Iranul, au informat doi oficiali, relateaza Mediafax, citând Reuters. Tensiunile…