Stiri pe aceeasi tema

- Sabine Lisicki (30 de ani), finalista a editia din 2013 a turneului de la Wimbledon, a fost diagnosticata cu o boala ciudata. Medii i-au transmis jucatoarei din Germania ca sufera de mononucleoza.

- In varsta de 84 de ani, Michiko va fi internata sambata in spital pentru a fi operata. In luna iulie, in urma unei ecografii, medicii au descoperit un nodul la sanul sau stang, iar diagnosticul de cancer a fost confirmat dupa ce a fost efectuata o biopsie pe 2 august.Fosta imparateasa s-a…

- Simona Halep (27 de ani), locul 4 WTA, debuteaza, azi, la US Open, cel de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Campioana de la Wimbledon o va infrunta pe Nicole Gibbs (26 de ani), poziția a 135-a in ierarhia mondiala, reprezentanta Statelor Unite ale Americii. Meciul va avea loc pe arena “Louis…

- Ultimele luni au fost extrem de grele pentru Rona Hartner, care a fost diagnosticata cu cancer la colon, tratamentul fiind unul extrem de dureros. Cu toate astea, artista nu și-a pierdut speranța și acum, la jumatatea tratamentului, vedeta le-a transmis fanilor de pe contul de socializare, un nou mesaj…

- Cunoscuta mezzo-soprana britanica Dame Sarah Connolly s-a retras din distributia operei "Orfeu si Euridice", de Christoph Willibald Gluck, montata la English National Opera (ENO) si de pe afisul BBC Proms dupa ce a fost diagnosticata cu cancer la san, informeaza Press

- Cunoscuta mezzo-soprana britanica Dame Sarah Connolly s-a retras din distributia operei "Orfeu si Euridice", de Christoph Willibald Gluck, montata la English National Opera (ENO) si de pe afisul BBC Proms dupa ce a fost diagnosticata cu cancer la san, informeaza Press Association. Artista,…

- Silviu Gabriel Ciolan, un militar din Targoviște, a lansat un apel disperat in numele dragostei. Și-a luat inima in dinți și a povestit in fața lumii cum a cerut-o de soție pe Georgiana, dupa șapte ani de iubire, cum au planuit nunta la anul și cum o banala durere i-a dus iubita pe un pat de spital.…

- Antrenorul Ion Geanta, stabilit in Germania de patru decenii, a mizat pe Simona Halep in finala de sambata, dupa ce i-a urmarit evoluția in tot turneul. Emoțiile sunt mari peste tot, și pe teren, și in tribuna, și in fața televizorului. Ion Geanta, 68 de ani, antrenor cu experiența de peste patru decenii,…