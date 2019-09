Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 83 de ani din Franța a ramas blocata in toaleta timp de șase zile, așteptand pe cineva sa o salveze. Femeia a fost gasita in viața, insa foarte slabita și...

- Un vas de toaleta din aur in valoare de un milion de lire sterline, ce facea parte dintr-o expozitie de arta de la Palatul Blenheim, a fost furat sambata dimineata,informeaza Press Association. Postul de radio local Jack FM a anuntat ca a primit informatii neconfirmate potrivit carora…

- O batrana din Iași a ajuns la urgențe dupa ce trei barbați au batut-o chiar in incinta garii din oraș. Femeia a incercat sa strige dupa ajutor, insa barbații i-au furat bunurile și au fugit.

- O femeie a sunat la numarul unic de urgența 112 sesizand faptul ca la apartamentul unei vecine, din blocul Lido, nu mai raspunde nimeni. Apartamentul era situat la etajul 9 al blocului. Sesizarea a fost facuta in jurul orei 16. ”La fata locului s au deplasat polițiști și lucratori ISU care au dislocat…

- O femeie de 71 de ani din Ploiesti data disparuta luni dupa ce a plecat voluntar de acasa a fost gasita pe un drum ce face legatura intre doua statii de transport feroviar, informeaza, marti seara, IPJ Prahova, potrivit Agerpres.Citește și: Sondaj: Klaus Iohannis, de neoprit in cursa catre…

- La data de 30.07.2019, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a fost sesizat de catre o femeie de 32 de ani, din Dragușeni, despre faptul ca mama sa in varsta de 67 de ani, care domiciliaza impreuna cu ea, a disparut, ieri, 30 iulie a.c., in jurul orei 13,00. In urma investigațiilor efectuate…

- O femeie in varsta de 83 de ani din comuna Vedea, județul Giurgiu, disparuta de la domiciliu in data de 20 iunie, a fost gasita decedata. Polițiștii au deschis dosar pentru moarte suspecta.