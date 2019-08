O banca din UE ii va taxa pe deponentii bogati in loc sa le plateasca dobanda

O banca din UE ii va taxa pe deponentii bogati in loc sa le…

Jyske Bank, a doua mare banca din Danemarca, a anuntat, marti, ca va cere persoanelor fizice instarite sa plateasca pentru a putea avea un depozit bancar, in loc sa le plateasca dobanda.



Acest anunt vine la mai putin de doua saptamani dupa ce aceeasi banca a lansat primul credit ipotecar din lume cu dobanda negativa, informeaza Reuters.



Jyske Bank a precizat ca va introduce o dobanda negativa de 0,6% pentru clientii sai care au depozite bancare de peste 7,5 milioane coroane daneze (1,1 milioane dolari) . In aceste conditii, un client al Jyske Bank care are un depozit de 10…