Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson pare sa se fi simțit ca la el acasa la Palatul Elysee, acolo unde s-a intalnit cu președintele francez Emmanuel Macron. Joi, in cadrul primei sale vizite in strainatate in calitate de premier, Boris Johnson s-a intalnit cu președintele Franței, Emmanuel Macron. La Palatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat, sambata, ca il va primi pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vara de la Bregancon (sud-est) pe data de 19 august, cu cateva zile inainte de summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), potrivit AFP. La finalul lunii iunie,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron primeste duminica, la masa, la Palatul Elysee, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, sase conducatori europeni, intre care cancelarul german Angela Merkel si presedintele Comisiei Europene (CE) in exercitiu Jean-Claude Junker, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a lansat oficial vineri, la Cherbourg, in nord-vestul Frantei, submarinul Suffren, primul dintr-o serie de sase noi submarine nucleare de atac polivalente si mai greu detectabile fata de ultima generatie, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.In fata monstrului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat ca propunerile avansate marti de liderii europeni pentru conducerea institutiilor-cheie ale UE sunt ''pozitive si consensuale'' si ofera un nou inceput pentru blocul comunitar, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.''Acest acord este fructul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a denuntat luni un 'esec' al summitului UE cu privire la repartizarea posturilor-cheie la varful blocului comunitar, ceea ce - in opinia sa - 'nu ofera o imagine serioasa a Europei' si nu o 'face credibila pe plan international', criticand totodata incapacitatea…

- Lumea trece printr-o criza profunda care ar putea duce la dezintegrarea sistemelor democratice și la razboi, a precizat presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in cadrul unui discurs sustinut marti la Geneva, si citat de Reuters. “Cred ca ne aflam in haos. Si cred ca responsabilitatea generatiei noastre…

- Teheranul a respins vineri ideea organizarii de noi negocieri asupra programului nuclear iranian, evocata de presedintele francez Emmanuel Macron, estimand ca o extindere a acordului existent, semnat in 2015, ar insemna esuarea lui, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cu ocazia unei intrevederi…