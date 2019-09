Stiri pe aceeasi tema

- In luna august a anului 2019, in urma actiunilor desfasurate in punctele de frontiera si in zona de competenta, politistii de frontiera au descoperit 32 autovehicule (27 autoturisme, trei remorci, un microbuz si un automarfar), care figurau ca fiind cautate de autoritati sau declarate furate in strainatate.

- FURT…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor doua autoturisme, marcile BMW si Toyota, care figureaza in bazele de date ca fiind furate din Italia, respectiv Polonia. Zilele trecute,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera doua autoturisme, marcile BMW si Toyota, care figureaza in bazele de date ca fiind furate din Italia, respectiv Polonia.In ziua de 26 august a.c., in jurul orei 13.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Seat, care figura in bazele de date ca fiind furat din Austria. In ultimele 48 de ore, in același punct de trecere a frontierei au mai fost reținute doua autoturisme,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera doua autoturisme marcile Jaguar și Kia, care figureaza in bazele de date ca fiind cautate de catre autoritațile din Italia, respectiv Belgia. In data de 10 august a.c., la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit si confiscat 95 de butelii cu substanța refrigeranta, pe care un cetațean ucrainean a incercat sa le tranziteze peste frontiera in baza unei facturi false. Duminica, 21 iulie a.c., in jurul orei 21.30, la Punctul…

- Politistii de frontiera și lucratorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit și confiscat 450 pachete țigari de proveniența ucraineana ascunse in peretele lateral al unui microbuz. Azi dimineața, in jurul orei 06.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației, au descoperit și confiscat, in punctele de trecere și la frontiera verde, 22.600 pachete cu țigari de proveniența ucraineana in valoare de peste 250.000 lei, precum și 64 recipiente cu freon in valoare de peste 70.000 lei. In cursul noptii trecute,…