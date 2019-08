Numărul amenzilor, în creştere cu 20% faţă de anul trecut: Zeci de mii de români, amendați în vacanță de polițiștii Vacanta nu inseamna doar distractie. De la inceputul sezonului estival, zeci de mii de soferi au ramas fara permis de conducere, pentru ca au depasit viteza ori au condus dupa ce au consumat alcool sau droguri. Este o crestere cu 20% fata de anul trecut, anunța observator.tv. Intr-adevar, pana in acest moment putem spune ca a fost un sezon estival plin de evenimente. Au fost peste 200 de mii de interventii ale lucratorilor Ministerului de Interne, in timpul carora s-au aplicat peste 600 de mii de sanctiuni. Si numarul infractiunilor a fost destul de mare, peste 8500. De remarcat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

