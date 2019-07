Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii absolventi de liceu sau facultate au dreptul la indemnizatie de somaj. Tinerii care finalizeaza studiile liceale, postliceale sau universitare și care nu-și gasesc un loc de munca pot, dupa cum stabilește legislația in vigoare, sa ceara autoritaților statului, respectiv agențiilor teritoriale…

- 500 de absolventi si-au depus dosarele la somaj. Sunt mai multi fata de anul trecut, cand erau 130 de inscrisi! Putin peste 500 de absolventi ai promotiei 2019 si-au depus deja dosarele la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov, pentru a primi indemnizatia de somaj.…

- 500 de absolventi si-au depus dosarele la somaj. Sunt mai multi fata de anul trecut, cand erau 130 de inscrisi! Putin peste 500 de absolventi ai promotiei 2019 si-au depus deja dosarele la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Brasov, pentru a primi indemnizatia de somaj.…

- Angajatorii vranceni au declarat la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea, ca fiind vacante, 414 locuri de munca. De asemenea, in Comunitatea Economica Europeana (CEE) sunt disponibile 317 oferte. Astfel, in județul Vrancea se pot angaja 177 operatori confecționeri industriali,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ialomita aminteste absolventilor promotiei 2019 ca pot beneficia de serviciile oferite de institutie in vederea facilitarii accesului pe piata muncii.

- Comunicat de presa Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prin AJOFM Dambovița informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in Post-ul In atentia absolventilor promotiei 2019 – Termenul pana la care se pot inregistra in evidențele AJOFM pentru a beneficia de servicii gratuite apare prima…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Alba in scopul integrarii acestora…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis ofera servicii de specialitate abolvenților care se inregistreaza in termen de 60 de zile de la absolvire, la agențiile locale pentru ocuparea forței de munca, pentru medierea incadrarii in munca. Absolvenții de liceu promoția 2019 se pot prezenta…