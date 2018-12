Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - VIITORUL LIVE ONLINE. Mai mult decat atat va conta insa maniera de joc a celor de la FCSB. O partitura interpretata bine ar amana verdictul indiferent de rezultat pentru dupa Craciun. Insa tatonarile deja au inceput pentru ca FCSB-ul isi doreste un antrenor care este sub contract, pe Mihai…

- Program / rezultate: Sambata, 8 decembrie – ora 17.00: AFC Hermannstadt – Dinamo, ora 20.00: CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș; Duminica, 9 decembrie – ora 14.00: Poli Iași – Dunarea Calarași, ora 17.00: Astra Giurgiu – Concordia Chiajna, ora ...

- Sepsi s-a impus in fata celor de la CS Mioveni cu golurile marcate de Prosser 4, Stefan 13, Simonovski 25, Nouvier 45 si Rus 64. Cupa Romaniei, optimi de finala, REZULTATE Marti Turris-Oltul Turnu Magurele - CSU CRAIOVA 1-4 HERMANNSTADT - FC Voluntari 3-0 CSM Poli…

- Dinamo și Dunarea Calarași au terminat la egalitate, scor 1-1. Mircea Rednic a pus tunul pe jucatorii straini din lot și anunța mutari importante in iarna. "Cred ca e un egal realist la felul in care s-a jucat. Am fost timizi in prima repriza. Am avut o posesie buna doar in propria jumatate. Singurele…

- Astazi a fost definitivat programul meciurilor din faza optimilor de finala a Cupei Romaniei. Meciurile se vor disputa in perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, dupa urmatorul program: FC Hermannstadt – FC Voluntari (ora 16:30), Turris-Oltul Tr.Magurele – U.Craiova (ora 19), Politehnica Iași – Viitorul…

- Meciurile Gaz Metan Medias - CFR Cluj, Dunarea Calarasi - FCSB, Politehnica Iasi - FC Viitorul Constanta si FC Hermannstadt - FC Voluntari se anunta a fi cele mai interesante dueluri din optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate, vineri, la Casa Fotbalului.…

- Azi, de la ora 16:30, continua meciurile din 16-imile Cupei Romaniei. 7 meciuri sunt programate azi, Chiajna - Viitorul și Chindia Targoviște - CFR Cluj fiind captele de afiș. Toate partidele vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Echipele din Liga 1 care joaca azi sunt Poli Iași, Dunarea Calarași, CFR Cluj,AFC…