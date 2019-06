Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, in plenul Senatului, in timp ce incerca sa-și convinga colegii parlamentari sa respinga cererea DNA de ridicare a imunitații sale, ca in cei 30 de ani de cariera politica nu a facut niciodata ”o fapta legala”. ”In cei aproape 30 de ani de cand sunt in politica…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, in timpul dezbaterilor privind cererea DNA de ridicare a imunitatii sale parlamentare, ca in aproape 30 de ani de cariera politica nu a facut „niciodata vreo fapta legala”.

- Calin Popescu Tariceanu a facut o gafa, spunand ca in cei 30 de ani de activitate politica nu a facut niciodata „o fapta legala”. Liderul ALDE a vrut sa-i convinga astfel pe senatori sa nu voteze in favoarea solicitarii DNA de incuviințare a inceperii urmaririi penale. Președintele Senatului a luat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a comis o gafa la discursul rostit în Parlament, astazi, când Senatul a dezbatut raportul Comisiei juridice care recomanda avizarea începerii urmaririi penale pentru el.

- Calin Popescu-Tariceanu a facut o gafa luni, în timpul dezbaterilor privind cererea DNA de ridicare a imunitații sale parlamentare, afirmând ca în aproape 30 de ani de cariera politica nu a facut „niciodata vreo fapta legala”.„În cei aproape 30 de ani…

- Liviu Dragnea a fost incarcerat luni seara la Penitenciarul Rahova dupa un maraton de evenimente care i-au adus numai surprize neplacute șefului PSD. Mai intai el a fost condamnat, in prima instanța, la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului…

- Remember cum Hell Active a sarit in ajutorul lui Bogdan și i-a cautat un partener de cursa, un motivator, un alergator, care sa-i fie alaturi, fizic, nu doar moral, pe 21 aprilie, la Bucharest International 10K? Ei bine, luni, in direct la Virgin Radio Romania am descoperit cine ii va fi lui Bogdan…

- Am gasit marea caștigatoare a cursei pentru a prinde cat mai multe Drake’s Massive Tunes pe frecvențele Virgin Radio Romania! In direct, Camelia Chenciu a anunțat ca Alina Andeea, din Galați, nerge la concertul lui Drake, din 15 aprilie, de la Amsterdam, din cadrul turneului The Assassination Vacation!…