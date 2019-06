Noul premier danez Mette Frederiksen o va nominaliza tot pe Margrethe Vestager pentru un mandat de comisar european

Stiri pe aceeasi tema

- Savid Javid, unul dintre candidații pentru postul de premier al Marii Britanii a declarat meircuri ca rivalul sau Boris Johnson este ”știrea de ieri” și este timpul ca o noua generație sa preia puterea in cadrul Partidului Conservator, relateaza Reuters potrivit mediafax.”Eu sunt candidatul…

- Premierul ceh Andrej Babis a replicat marti la un proiect de raport al Comisiei Europene, in care este acuzat de conflict de interese, sustinand in parlamentul de la Praga ca este vorba de un atac impotriva tarii, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Multimiliardarul Babis se confrunta in…

- Grupurile politice din Parlamentul European insista ca unul dintre candidatii ''cap de lista'' sa fie desemnat viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat marti, la Bruxelles, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, transmit Reuters si dpa. La finalul unei reuniuni…

- Premierul liberal danez Lokke Rasmussen s-a aratat joi dispus ca dupa alegerile legislative din 5 iunie sa formeze o coalitie cu actuala opozitie social-democrata pentru a impiedica partidele mai mici si extremiste sa acceada la guvernare, relateaza agentia Reuters potrivit Agerpres. Formatiunea…

- Summitul de la Sibiu a aratat "nu doar o unitate de fatada, ci una solida", a declarat, joi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in conferinta de presa comuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si presedintele Klaus Iohannis. El a marturisit ca a dorit sa ii faca pe…

- "Va scriu in legatura cu mailul dumneavoastra din 7 februarie (...). In scrisoare, va referiti la o posibila manipulare a ROBOR in detrimentul cetatenilor romani si solicitati Comisiei sa demareze o investigatie", se arata in documentul datat 14 martie 2019 si semnat de comisarul Vestager.Ea…

- Companiile germane BMW, Daimler si Volkswagen au conspirat in mod ilegal in domeniul emisiilor motoarelor diesel, arata rezultatele initiale ale investigatiei Comisiei Europene (CE), transmite Reuters. Executivul comunitar îi acuză pe cei trei producători auto că, în perioada…

