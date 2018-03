Stiri pe aceeasi tema

- Postul de televiziune american Lifetime a facut public un trailer al filmului despre povestea de dragoste dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markle, productia urmand sa aiba premiera pe 13 mai, scrie mediafax.ro.

- - Sunt salbatici cu arcuri și sageți.- A caror singura ocupație in ultimii o mie de ani a fost razboiul!Dialogul se desfașoara intre doi ofițeri americani, ajunși pe exoticul, dar inapoiatul taram japonez al anului 1876, pentru a antrena trupele naționale japoneze care urmau sa se confrunte cu o armata…

- Kenneth Lonergan a semnat un contract cu studiourile Amazon, compania din spatele filmului sau laureat al premiului Oscar "Manchester by the Sea". Intelegerea este valabila pentru doi ani si prevede...

- Instrumentul primit de laureatul cu Nobel de la Oscar H. Steger va fi licitat pe 9 martie. Einstein l-a oferit apoi lui William Hibbs, fiul unui ingrijitor de la Universitatea Princeton, unde cerceta. Inauntrul viorii este inscriptionat: „Realizat pentru cel mai mare om de stiinta al lumii". Albert…

- Site-ul Sindicatului Fotbaliștilor (AFAN) scrie ca este scandal la Gaz Metan, una dintre semifinalistele Cupei Romaniei la fotbal. ”Milan Mitic este supus unui tratament abuziv de clubul la care este legitimat, Gaz Metan Mediaș. Fotbalistului sarb nu i se mai permite sa se antreneze cu prima echipa,…

- Filmul „Mary Poppins Returns“, regizat de Rob Marshall, cu Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda si Meryl Streep in distributie, va avea premiera la sfarsitul acestui an, iar primul teaser a fost lansat in seara galei premiilor Oscar.

- Schioarea Lindsey Vonn le-a "eclipsat" pe vedetele din lumea filmului la gala premiilor OSCAR. Sportiva americana a participat la eveniment in calitate de invitat la mai puțin de doua saptamani de la participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, unde a cucerit o medalie

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma și tatal sau, Mircea Cosma, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, ar fi in Italia in așteptarea deciziei ICCJ cu privire la faptele de corupție de care sunt acuzați. Potrivit informatiilor Digi24 , Mircea Cosma si Vlad Cosma sunt in Italia, cu toate ca astazi…

- Victoria fostului baschetbalist Kobe Bryant la gala Oscar 2018, unde a fost recompensat, alaturi de regizorul Glen Keane, cu premiul pentru cel mai bun scurtmetraj animat, a fost intampinata cu reactii de bucurie, dar si de dezgust pe retelele de social media, potrivit

- La categoria „cel mai bun actor in rol principal" au fost nominalizati Timothee Chalamet, pentru „Call Me By Your Name", Daniel Day-Lewis, pentru „Phantom Thread", Daniel Kaluuya, pentru „Get Out", Gary Oldman, pentru „Darkest Hour", si Denzel Washington, pentru „Roman J. Israel, Esq.". Trofeul a fost…

- OSCAR 2018. Anul acesta cu ocazia ediție cu numarul 90 a Premiilor Academiei Americane de Film, pelicula „The Shape of Water” a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce „Dunkirk” a primit opt, iar „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” a primit sapte.

- Istoria galei Oscar, a carei a 90-a editie va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre din Los Angeles, este caracterizata de multe detalii notabile si insolite. Iar anul acesta au fost marcate si mai multe premiere.

- Coproducatorul filmului ''The Shape Of Water'', J. Miles Dale, a luat apararea peliculei in fata acuzatiilor de plagiat care i-au fost aduse cu putin timp inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Press Association. David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul…

- Actorii Warren Beatty si Faye Dunaway vor prezenta din nou premiul Oscar pentru cel mai bun film, la gala de duminica seara, dupa ce, anul trecut, au provocat o gafa anuntand un castigator gresit al marelui trofeu, potrivit tmz.com.

- Primaria Municipiului Iasi a eliberat un numar de 279 de avize de principiu, valabile pana in data 9 martie, pentru amplasarea de masute pliante in vederea comercializarii de martisoare si flori naturale. Zonele pentru care sunt eliberate avizele de principiu pentru masute pliante pentru comercializarea…

- Cel mai recent film al lui Catalin Saizescu, „Scurtcircuit”, a intrat in cinematografe din 23 februarie. In aceasta seara, echipa filmului va fi prezenta intr-un spectacol de gala, la Happy Cinema din Buzau, incepand cu ora 18.00.

- Artistii mexicani Gael Garcia Bernal si Natalia Lafourcade vor interpreta, la gala premiilor Oscar, alaturi de americanul Miguel, piesa ''Remember Me'' din filmul de animatie ''Coco'', nominalizata la premiul pentru cel mai bun cantec, a anuntat vineri Academia americana…

- David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat in justitie o acuzatie impotriva filmului ''The Shape of Water'', al regizorului mexican Guillermo del Toro, pentru presupusul plagiat al piesei de teatru ''Let Me Hear You Whisper'', scrisa de tatal…

- Joi seara a inceput Festivlaul de Film de la Berlin, ediția din 2018. Deschiderea oficiala a fost reprezentata de lansarea in premiera a animației „Isle of Dogs”, de Wes Anderson. Unul dintre invitații speciali ai galei de deschidere a fost celebra actrița britanica, premiata cu Oscar, Helen Mirren.…

- Theilade avea 19 ani cand s-a alaturat echipei filmului regizat de Max Reinhardt si William Dieterle pentru Warner Bros. Ea a interpretat rolul Titania in secventa „Triumph of the Night". In timpul productiei Reinhardt a facut-o responsabila de coregrafia filmului. „Midsummer Night's Dream", adaptare…

- Cele mai importante publicatii din lume au scris despre reprogramarea in Romania a filmului 120 BPM/batai pe minut si reactia regizorului Cristian Mungiu, dupa incidentul de duminica de la MTR.

- Ce filme noi vedem la cinema in februarie? Va propunem un mix intre filme de Oscar, precum “Forma apei” sau “The Post”, cu Meryl Streep și Tom Hanks, și filme romanești: Soldații din Ferentari, o fascinanta incursiune in lumea manelelor, și Scurtcircuit, film inspirat din tragedia de acum cațiva ani…

- Cu un text scris de celebra scenarista de la Hollywood, Nora Ephron, regizorul și actorul Emil Hoștina, cunoscut pentru rolurile sale ca actor din filmele ”Harry Potter and the Deathly Hallows” sau ”The Imaginarium of Doctor Parnassus”, prezinta la ARCUB spectacolul de teatru „Am iubit, am purtat, am…

- O prima controversa umbreste gala premiilor Oscar 2018, dupa ce Guillermo del Toro, regizorul filmului cu cele mai multe nominalizari, „The Shape of Water“, este acuzat ca a plagiat scenariul dupa o opera semnata de un castigator al prestigiosului premiu Pulitzer.

- Romanii si votantii PSD trebuie sa afle de la ministrii noului cabinet despre activitatea lor si, in acest sens, acestia vor comunica saptamanal ceea ce fac, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, citat de Agerpres.

- Regina Elena a Greciei s-a casatorit cu viitorul rege Carol al II-lea din convenienta, dar cu increderea ca va avea o casnicie linistita. N-a fost sa fie. S-a rupt mariajul, s-au rupt relatiile amiabile si nu a ramas decat un lung sir de contre pentru a castiga afectiunea singurului lor fiu, regele…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, si "The Post", de Steven Spielberg, se numara printre cele 9 lungmetraje nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

- Simona Halep s-a calificat sambata dimineața in optimile de finala de la Australian Open dupa o victorie magnifica reușita in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa trei ore și 45 de minute de joc. Simona Halep o infrunta luni in optimile de finala de la Australian Open pe japoneza Naomi…

- Milițianul, Dacia 1300, portretul lui Ceaușescu și alte citate ale epocii comuniste, in trailerul oficial al poveștii celui mai mare spargator de banci roman fugit in Ungaria, „Banditul Whisky”. In regia lui Nimrod Antal (Predators), producția are premiera in Romania pe 26 ianuarie Astazi au fost lansate…

- Leonardo DiCaprio - care nu a mai aparut in niciun film de la "The Revenant", de Alejandro G. Inarritu, pentru care a primit un premiu Oscar pentru interpretare in 2016 - va juca in acest lungmetraj rolul unui actor in varsta ramas fara slujba. In film va mai juca Margot Robbie, in rolul actritei Sharon…

- Biblioteca Judeteana 'Alexandru si Aristia Aman' organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 15.00, vizionarea filmului 'Eminescu - calatorie virtuala in absolut'. Realizat in 2000, la 150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, de Anca Damian, filmul 'Eminescu - calatorie virtuala in absolut'…

- Joi seara a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente de premiere a filmului, Critics’ Choice Awards 2018, un bun indicator pentru cei care au cele mai multe șanse sa caștige un Oscar anul acesta. Așa ca de la eveniment nu puteau lipsi nume importante din industria filmului de la Hollywood,…

- Ștefan Relu Mihalache sau Connect-R , unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului, este un barbat foarte credincios, care admite ca a ințeles sensul vieții dupa ce viața l-a pus fața in...

- Compozitorul John Williams, premiat de cinci ori cu Oscar, inclusiv pentru coloana sonora a filmului „Razboiul stelelor/ Star Wars” din 1977, va compune o tema muzicala pentru filmul dedicat personajului Han Solo, informeaza Variety.com.Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu…

- O veste trista a indoliat lumea filmului de peste hotare! Regizorul supranumit "parintele noului cinema latinoamerican" a murit. Acesta avea 92 de ani, iar anuntul a fost facut de un apropiat al familiei artistului.

- Cunoscutul cineast, Gerald B. Greenberg s-a stins din viata vineri la varsta de 81 de ani. El a fost cel care a realizat unul dintre cele mai reusite accidente de masina din istoria cinematografiei.

- Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani. A

- La finalul ultimei ședințe pe 2017, conducerea instituției a prezentat un scurt bilanț al celor mai importante realizari din anul care se incheie. Ședința de azi a Consiliului Județean Buzau a fost una puțin mai deosebita fața de restul ședințelor ordinare care au avut loc in cursul acestui an, finalul…