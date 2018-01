Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile de primavara bat in retragere. Meteorologii prognozeaza pentru acest inceput de saptamana pana la opt grade Celsius. De maine, zilele vor deveni mai reci. In nordul țarii valorile termice vor oscila intre zero și trei grade cu plus și vor fi ploi slabe.

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Temperaturile pot scadea uneori pana la minus 36 - minus 40 de grade Celsius, in special in Noua Anglie. "Este suficient sa spunem ca va fi un weekend brutal de rece'', a anuntat Serviciul de meteorologie. Vremea rece a provocat probleme multor oameni care calatoresc in principalele aeroporturi din…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa furtuna care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa ...

- Un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi mult sub cele normale pentru regiune, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa cum a explicat…

- Reprezentantii Directiei pentru Agricultura Gorj sustin ca daca nu va ninge in judet culturile de cereale sunt in pericol. Pana acum nu au fost temperaturii care sa afecteze culturile de grau, secara si orz. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, graul rezista si la…

- Temperaturile extreme de pe coasta de est a Statelor Unite provoaca un comportament ciudat al șoparlelor din zonele de obicei calduroase.In Florida, care se confrunta o vreme neobișnuit de rece din cauza aerului polar adus de ciclonul-bomba, iguanele au inceput sa cada din copaci.

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- Coasta de est a Statelor Unite este amenințata de un fenomen meteo extrem, numic chiar „ciclon-bomba”. Meteorologii au emis avertismente de vreme severa, in timp ce in anumite zone s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute, relateaza BBC News Coasta de est a Statelor Unite a fost deja lovita de…

- Revelionul cu zapada este o amintire tot mai indepartata. Iarna sfarșitului de an seamana mai degraba cu o primavara timpurie. Temperaturile sunt mai mari chiar și cu 10 grade Celsius fața de cele normale pentru ultimele zile de decembrie.

- Meteorologii prognozeaza pentru prima zi a noului an temperaturi generoase, cu maxime de pina la +9 grade Celsius. Chiar daca sint peste norma pentru aceasta perioada, nu sint cele mai inainte temperaturi inregistrate pe teritoriul țarii la inceput de an. Pe 1 ianuarie 1971 s-au inregistrat temperaturi…

- Lantul de restaurante din Statele Unite a inchis 909 unitati in 2017, pe teritoriul Statelor Unite, aproape de trei ori mai multe decat in anul precedent. Subway are 25.835 de locatii deschise, potrivit unui reprezentant, in comparatie cu 26.744 de locatii deschise in 2016. Aceste date se refera doar…

- Meteorologii de la ANM anunța ca zilele urmatoare temperaturile vor continua sa creasca, la Cluj, maximele termice ajungând pâna la 8 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi parțial înnorat.Marți,…

- PROGNOZA METEO. Meteorologii prognozeaza o vreme putin anormala pentru aceasta perioada a anului, cu temperaturi ce pot urca pana la 16 grade si cu minime de doar -10 grade, si asta in zonele de munte. Si precipitatiile vor fi slabe cantitativ, fiind slabe sanse sa se transforme in ninsoare, din…

- Meteorologii de la ANM anunța ca de mâine se va încalzi considerabil vremea, temperaturile ajungând la aproape 10 grade Celsius.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -4 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi temporar noros și va ploua.Marți,…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian.Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- USR arata ca este inadmisibil ca Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sa publice comunicate oficiale in numele Parlamentului Romaniei pentru a raspunde comunicatului de luni al Departamentului de Stat al Statelor Unite cu privire la modificarea legilor justitiei, explicand ca, daca cei doi lideri…

- Un comunicat scurt, de doar cateva predicate – cu privire la modificarea in Parlament a legilor Justiției de catre PSD-ALDE -, semnat de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA , a dat foc la țara. Acolo se zice, in limba engleza și negru pe alb: ”We urge the Parliament of Romania to…

- „Nu ar trebui sa fie o surpriza comunicatul de ieri al Departamentului de Stat. Ceea ce s-a intamplat ieri a fost din nou expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului uimitor facut de Romania pana acum", a spus ambasadorul Hans Klemm, marți la Drobeta Turnu Severin.…

- Presedintii Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au dat publicitatii un comunicat in care sustin ca ”Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- Romanii care și-au facut deja planuri pentru vacanța de iarna vor sa știe cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Meteorologii spun ca vom avea parte de temperaturi normale in decembrie, insa odata cu noul an se instaleaza frigul și vin ninsorile. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra…

- Vremea începe, de astazi, sa se raceasca, temperaturile continuând sa scada și în cursul zilei de mâine, în toata țara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi, în majoritatea regiunilor și nu vor fi mai mult…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea va fi destul de calda în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj, însa cerul va fi predominant noros, cu precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 12 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul…

- 2017 este cel mai fierbinte an fara El Nino din istorie și al treilea inregistrat vreodata dupa 2015 și 2016, care au fost incalzite și de fenomenul El Nino, transmite Organizația Mondiala de Meteorologie intr-un raport pentru ONU. Chiar daca sunt incluse evenimentele meteorologice ciclice – care vor…

- Presedintele PNL si alti membri ai conducerii formatiunii liberale vor face, în perioada 10-19 noiembrie, o vizita în SUA, urmând sa aiba întâlniri cu membri ai Congresului si Senatului, cu înalti oficiali ai Departamentului de Stat, cu reprezentanti ai think tank-urilor,…

- Astazi, la Iasi, se desfasoara Conferinta cu tema ’’Provocari de securitate in sud-estul Europei’’. Evenimentul face parte din suita de manifestari care marcheaza 100 de ani de la Prima Conflagratie Mondiala si infaptuirea Romaniei Mari. In deschiderea manifestarii a fost vernisata expozitia „100 de…

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Autorul atentatului cu furgoneta de marți din New York, soldat cu 8 morți și 11 raniți, avea legaturi cu gruparea jihadista Statul Islamic (IS) și s-a radicalizat in Statele Unite ale Americii, a declarat miercuri guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, la postul de televiziune CNN, preluat…

- Premierul Pavel Filip a transmis miercuri, 1 noiembrie, condoleante presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si poporului american, in legatura cu atentatul comis pe 31 octombrie in orasul New York, transmite IPN.

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite în urma atentatului de la New York, relateaza AFP. ”Tocmai am ordonat (Departamentului) Securitatii Interne sa ne consolideze programul de verificare,…

- Clujenii au parte de temperaturi tot mai scazute, în acest sfârșit de saptamâna, anunța ANM, fiind anunțate și precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 13 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi mai mult noros.Vineri, vremea…

- Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii se pregatesc sa instituie o masura ce nu a mai fost luata de la sfarsitul Razboiului Rece, in 1991. Este vorba despre plasarea bombardierelor cu incarcatura nucleara in alerta timp de 24 de ore din 24, scrie portalul defenseone.com.

- Desi nu este tocmai de usor de prezis tendintele si miscarile ce vor avea loc in diverse industrii, cand vine vorba de retail, Amazon dicteaza trendurile. Este parerea lui Catalin Dobre, chief creative officer McCann Bucharest, care recomanda retailerilor sa tina cont de miscarile gigantului american.…

- Dupa o saptamâna cu temperaturi mult peste media normala a acestei perioade, meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea la Cluj, în câteva zile.Sâmbata, temperaturile vor fi cuprinse între 21 grade Celsius și 7 grade Celsius. De asemenea, cerul va…

- George Pomuț s-a nascut in anul 1818, in Imperiul Austriac, in orașul Jula, azi Gyula din Ungaria. Tatal sau era fierar, insa unul instarit. George Pomuț a fost trimis la studii la Academia Militara din Viena, iar apoi a fost trimis la cea din Saint-Etienne, din Franța. A fost o perioada ofițer austriac,…

- Meteorologii de la ANM anunța ca în urmatoarele zile, la Cluj, vor fi temperaturi neașteptat de ridicate pentru aceasta perioada, maximele termice depașind chiar și 22 grade Celsius.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 23 grade Celsius și 9 grade Celsius. De asmenea,…

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care îl apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale încalzirii globale, informeaza Reuters.

- Aflat la Sankt Petersburg pentru a participa la un forum parlamentar international, Larijani a subliniat ca actiunile SUA privind acordul nuclear iranian si politica de sanctiuni impotriva Iranului si a Rusiei pot provoca haos in relatiile internationale. "Se pare ca [SUA] au inceput anumite…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor fluctua destul de mult în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj, dar se anunța vreme frumoasa.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 19 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi variabil.Sâmbata,…

- Coreea de Nord va raspunde "cu foc" la decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a "aprinde fitilul razboiului" prin declaratiile "beligerante si nebunesti" facute la Adunarea Generala ONU, ameninta Ri Yong-Ho, ministrul nord-coreean de Externe. "Prin…

- Mișcarea lui Donald Trump se leaga in principal de acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a lasat sa se ințeleaga ca urmeaza sa fie facuta o schimbare importanta in cazul acordului cu țara din Orientul Mijlociu, existand incalcari grave. Totul ar putea fi un joc de-a șoarecele și pisica, pregatit…