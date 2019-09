Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a vorbit despre "prezumtia de vinovatie", incercand sa explice de ce nu a sustinut Guvernul candidatura Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, dar si despre faptul ca in afara tari nu este apreciat faptul ca "ne batem" romani contra romani. In plus, premierul a vorbit…

- Viorica Dancila a facut vineri la Reșița noi gafe, spunand, in timp ce vorbea despre Laura Codruța Kovesi, ca „exista prezumția de vinovație” și ca aceasta trebuia sa iși lamureasca situația inainte sa „acceseze” funcția. Apoi, premierul a corectat „sa acceseze” cu „sa acceada”.Raspunzand…

- Eugen Nicolicea a mai spus ca neimplicarea ambasadorului Odobescu nu este un "mandat" din partea premierului. Intrebat ce parere are despre "mandatul" dat Viorica Dancila, ambasadorului Odobescu, de a vota impotriva Laurei Codruța Kovesi, deputatul PSD Eugen Nicolicea a spus ca nu considera ca "este…

- Apar din ce in ce mai multe voci, in ALDE, care contesta actuala conducere a partidului, in frunte cu Tariceanu. Deputatul ALDE Alexandru Stefan Baisanu, propus de premierul Viorica Dancila ministru pentru Relatia cu Parlamentul, spune ca partidul sau este "rupt", deoarece o mare parte dintre membri…

- Șeful statului incepe luni a doua vizita de lucru in SUA din mandatul sau, dupa cea din iunie 2017. Pe agenda se afla dezvoltarea parteneriatelor bilaterale in probleme de securitate si energie, dar si vizele pentru cetatenii romani.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa il informeze in legatura cu desemnarea unei persoane pentru functia de comisar european cu mandat intreg, adaugand ca pana acum nu a venit o astfel de propunere. "Este bine sa clarificam un pic aceste chestiuni…

- "Trebuie sa incheiem cat mai rapid procesul de desemnare a procurorului european. Am asteptat prea mult pentru asta, aceasta institutie trebuie sa fie functionala cat mai repede pentru a proteja interesele financiare ale UE, de coruptie, de frauda, dar mai ales pentru a da un semnal clar ca UE nu…