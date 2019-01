Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 11, dupa ce un barbat in varsta de 60 de ani din judetul Prahova a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza, joi, Institutul National de Sanatate Publica.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, dupa ce, marți, un tânar în vârsta de 17 ani din Teleorman a fost confirmat cu virusul gripal A, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Un tânar în vârsta de 17 ani din județul Teleorman,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani, din județul Prahova, a murit din cauza gripei, numarul deceselor din cauza acestui virus ajungand la șapte in acest sezon, anunța duminica Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Barbatul suferea și de alte boli și nu era vaccinat antigripal, scrie Mediafax.Barbatul…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din judetul Prahova si un bebeluș de 10 luni din Ilfov au murit, duminica, din cauza gripei, anunța Institutul National de Sanatate Publica. Numarul persoanelor decedate in urma imbolnavirii cu virusul gripal in acest sezon a ajuns la șapte.

- Un barbat în vârsta de 70 de ani din judetul Mures a murit, luni, din cauza gripei, fiind cel de-a cincilea deces din cauza acestui virus în acest sezon, anunta miercuri Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

