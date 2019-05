Stiri pe aceeasi tema

- Oferta de evenimente pentru cea de a 15-a ediție a Nopții Muzeelor este bogata. Peste 150 de spații ale unor muzee și entitați culturale publice și private din București și din țara vor fi deschise, gratuit și pana la ore tarzii pentru expoziții, intervenții și experimente

- Sambata, 18 mai, in intervalul orar 19.00 – 24.00 Muzeul Judetean Arges isi va deschide portile, pentru cei mari si cei mici, cu prilejul Noptii Muzeului Argeșean, eveniment aflat la cea de-a paisprezecea editie, ca parte a Nopții Muzeelor, proiect coordonat de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania.…

- In noaptea dintre 18 si 19 mai, la Timisoara publicul va putea vedea mai multe dintre expozitiile deschise la Muzeul National al Banatului. Ajunsa in 2019 la cea de-a 15-a editie, Noaptea Muzeelor le ofera vizitatorilor oportunitatea sa descopere ce ofera mai bun institutia. Organizata de Reteaua Nationala…

- Paul a intrat pe piata din Romania in toamna anului 2008. Au trecut 10 ani de cand a deschis prima brutarie in Bucuresti, timp in care brandul s-a extins in tara si a ajuns la 18 brutarii in patru orase, numarul de angajati a crescut de cinci ori, iar...

- Peste 150 de instituții muzeale și entitați culturale publice și private din țara vor fi deschise in Noaptea Muzeelor, pe 18 mai, pentru expoziții, intervenții și experimente artistice, proiecții, dans, piese de teatru și concerte. Inițiat de Ministerul Culturii și Comunicarii din Franța,…

- Peste 150 de instituții muzeale și entitați culturale publice și private din București și din țara vor fi deschise in Noaptea Muzeelor, pe 18 mai, pentru expoziții, intervenții și experimente artistice, proiecții, dans, piese de teatru și concerte, potrivit Mediafax.Inițiat de Ministerul Culturii…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.5 a avut loc in judetul Vrancea, la ora 21.00, la adancimea de 74 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost inregistrat la coordonatele 45.73 N ; 26.78 E, 154 km N de Bucuresti, 32 km V de Focsani, si 5…

- Un seism cu magnitudinea de 2.7 grade a fost inregistrat, in judetul Covasna, la ora 01.47, la 73 kilometri adancime.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.64 N ; 26.33 E la 153 kilometri de Bucuresti, 49 kilometri…