NNC Services: Millenials schimba paradigma recrutarii

- NNC Services, agenția cu peste 12 ani de experiența in marketing si comunicare pentru domeniul IT&C anunța noua direcție strategica, dedicata inovarii si eficientizarii eforturilor de recrutare si retentie a angajatilor in companii. Rezultatele Barometrului pietei resurselor umane IT&C anunțate de NNC…

- Parlamentul din Macedonia a aprobat vineri un amendament la constitutie prin care se redenumeste tara ca fiind Republica Macedoniei de Nord, asa cum a fost hotarat alaturi de Grecia pentru a incheia o disputa de 27 de ani, scrie Reuters.

- Ricardo Cadu ajungea in Romania in 2006. Juca la Boavista si CFR il transfera cu gandul de a forma o echipa care sa ajunga in cupele europene. Fundasul central portughez a ajuns rapid capitan, a stabilit recordul

- Sarbatorile de iarna idilice, cu zapada și ninsori din povești vor deveni rapid o amintire pentru romani. Potrivit ultimelor estimari ale meteorologilor, anotimpul friguros va fi lipsit ingredientele obișnuite și nu ar fi exclus ca in cațiva ani sa uitam definitiv ce inseamna o iarna autentica

- Romania endorses the version of a common solution at the European Union level regarding the taxation of digital services, not the implementation of individual solutions of the member states, Public Finance Minister Eugen Teodorovici said on Tuesday at the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN)…

- Ora de iarna 2018 este marcata in noaptea de sambata spre duminica. Romania schimba ceasurile, iar 28 octombrie ... The post Ora de iarna 2018. Romania schimba ceasurile pentru cea mai lunga zi din an appeared first on Renasterea banateana .

- Romania trece duminica, 28 octombrie, la ora de iarna 2018. Astfel, in acest weekend, in noaptea de sambata spre duminica, ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna 2018 va face ca ziua de 28 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. CFR Calatori a anunțat ca trecerea la ora de iarna 2018…

- Austria diminueaza alocatiile copiilor imigrantilor. Aceasta inseamna ca un copil care are parintii plecati la munca in Austria, iar el a ramas in Romania, de exemplu, va primi alocatia la cotele practicate in Romania si nu la cele din Austria, ca pana acum. Austria le reduce ajutoarele sociale…