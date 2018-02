Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala, aproape 90% dintre arterele principale au fost curatate complet, sustine primarul general Gabriela Firea, precizand ca pentru stradutele laturalnice “se fac eforturi” sa fie deszapezite. Primarul a prezentat miercuri trei dintre utilajele care vor topi zapada adunata de pe strazi in Piata…

- Vremea in București, 28 februarie 2018. Capitala este sub avertizare cod galben de ninsori și viscol și sub cod portocaliu de ger, miercuri. Din cauza condițiilor meteo, școlile raman inchise și astazi . In București este in vigoare, pana la ora 23:00, un cod galben de ninsoare și viscol. Ramane valabil…

- Autoritațile județene au fost nevoite sa inchida o serie de cai rutiere, care fusesera blocate de zapada viscolita ore in șir. Cursurile au fost suspendate in școlile din opt comune. Vremea nefavorabila se menține și astazi. Vasluiul traverseaza un episod de iarna autentica, iar autoritațile sunt in…

- Vremea rea pune stapanire pe județul Buzau. Ninsoarea abundenta și viscolul puternic de azi-noapte le-au determinat pe autoritați sa inchida deja doua tronsoane de drum, vizibilitatea fiind aici foarte scazuta, iar pe carosabil formandu-se suluri de zapada. Incepand cu ora o7.00, s-a luat decizia ca…

- Codul Portocaliu de viscol a paralizat județul Ialomița. La aceasta ora, circulația pe mai multe drumuri naționale a fost inchisa și, de asemenea, din cauza vantului puternic, 13 persoane au ramas cu mașinile blocate in nameți. Autoritațile intervin și pentru a aduce la spital o gravida la termen, din…

- Nu conteaza ca afara e foarte frig, viscolește, iar ei sunt raciți! Gabriela Cristea și Tavi Clonda au scos-o pe micuța Victoria afara, la aer curat, dar și la zapada. Bineințeles, au facut și cateva fotografii pentru a le impartași cu fanii lor.

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emilian Dragnea, a hotarat suspendarea…

- Viscolul si temperaturile extreme fac ravagii! Aproximativ 4 % dintre trenurile care circula in Romania au fost anulate, luni, pana la ora 14.00, pentru a facilita interventiile cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri. Astfel, 54 de rute au fost oprite,…

- La sfarsit de iarna, potrivit meteorologilor, ne asteapta ninsori, ger si viscol. In Capitala, dar si in alte localitati din tara ninge deja. Pe drumuri se va forma polei și izolat va viscoli slab. Ninsoarea din aceasta dimineata deja da traficul peste cap in Chisinau.

- A nins toata noaptea iar mai multe drumuri din judetul Constanta au fost inchise circulatiei. Potrivit DRDP Constanta starea drumurilor se prezinta astfel: CAROSABIL: Judetul Constanta : DN uri: viscol la sol cu formare suluri de zapada 40 50cm,vizibilitate redusa, A A2 A A4 : viscol la sol, cu formare…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Iarna grea in Croația. Ninsoarea abundenta si viscolul au acaparat Coasta Dalmata, iar stratul de zapada depus in doar 24 de ore atinge aproape un metru.Iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata.

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Grosimea stratului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 26 - 27 februarie 2018, intreg teritoriul acestei tari va fi afectat…

- Parcul Disneyland este un tinut de vis pentru copiii de toate varstele, iar zapada care a cazut zilele trecute l-a transformat intr-un decor de-a dreptul spectaculos. Castelul, acoperit de becuri multicolore si intregul parc imbracat de zapada au creat un cadru desprins din povesti. In ciuda frigului…

- In data de 22 februarie, la Targu Jiu va avea loc un eveniment important care a bucurat peste 1.123 de cupluri de-a lungul a 14 ani. Este vorba despre „Nunta de Aur”, ocazie in care cei varstnici vor fi pentru o zi in centrul atenției publice. „Seniorii” care vor participa la acest eveniment…

- Un sofer a murit si alti doi s-au intoxicat cu fum in urma ninsorilor abundente care au blocat pe un drum national din Japonia aproape 1.200 de masini si de camioane, a informat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului nipon, Yoshihide Suga.

- Turnul Eiffel a fost inchis pentru turiști, iar ninsoarea care a cazut in capitala Franței, marți noaptea și miercuri dimineața a creat haos in trafic. Parisul a fost acoperit cu un strat de zapada in urma ninsormii, un eveniment meteorologic destul de rar, scrie CNN. Ninsoarea a provocat ambuteiaje…

- In perioada 10 februarie – 10 martie 2018, la nivelul municipiului Galati, politistii locali din cadrul Serviciului Control Activitati Comerciale vor derula o serie de verificari in zonele in care comerciantii scot la vanzare produse specifice de primavara (flori, martisoare, cadouri).

- Aproximativ 1.000 de autovehicule au ramas blocate in zapada in urma ninsorilor abundente din centrul Japoniei, au anuntat autoritatile, care au precizat ca au fost trimisi militari pentru a ajuta la deblocarea traficului rutier, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Capitala Rusiei se confrunta cu cel mai mare strat de zapada din istorie dupa ninsoarea abundenta din ultimele zile. Stratul de zapada a ajuns sa masoare 62 de centimetri, depașind recordul anterior din 1957, scrie BBC News. Moscova se confrunta cu cel mai mare strat de zapada inregistrat vreodata de…

- Camilele din desert, acoperite de zapada, dupa ce o furtuna a lovit Arabia Saudita. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi au profitat de ocazie si s-au catarat pe colinele pline de…

- Ninsoarea de saptamana trecuta i-a bucurat enorm pe ieseni mai ales pentru ca a adus un strat consistent de zapada - material necesar pentru eliberarea spiritului creator si in cazul copiilor si in cazul adultilor. Orasul a fost impanzit de oameni de zapada superbi (VEDETI AICI). Dar unii ieseni au…

- Prima cea mai puternica ninsoare din aceasta iarna, i-a scos pe copii la sanius. Ei au asteptat cu nerabdare sa se asterne un strat mai mare de zapada pentru a putea iesi la derdelus. In timp ce unii adora sa faca om de zapada, altora le place sa se bata cu bulgarii.

- Viscolul face prapad in estul Romaniei, unde este cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite și zapada spulberata. Cea mai grava situație se inregistreaza in județul Tulcea, unde mai multe mașini au ramas blocate in nameți. Militari din cadrul Divizionului 88 Vedete Fluviale au acționat joi…

- De saptamana viitoare, operatorii economici interesati pot depune la City Park Mall, bd. Al. Lapusneanu nr. 116C, Centrul de Informare pentru Cetateni, documentatii pentru comercializare martisoare, felicitari si cadouri specifice. Potrivit reprezentantilor municipalitatii, dosarele vor contine urmatoarele…

- Ninsoarea de noaptea trecuta i-a scos pe ieseni din case. Frigul nu mai musca, cerul cernea fulgi desi, iar zapada era moale si curata. Parintii i-au scos pe copii la plimbari relaxante cu saniutele, iar adolescentii au ridicat oameni de zapada caraghiosi. FOTO: Virgil Leitoiu

- Prima zapada adevarata din acest an a cazut peste țara. Copacii se inoadie sub greutatea ninsorii, iar pe alocuri s-au format troiene. Va invitam sa urmariți o galerie foto cu imagine care surpind Chișinaul dis-de-dimineața, acoperit de zapada.

- Iarna și-a cam intrat, cu adevarat in drepturi, iar ca de fiecare data, consecințele se vad pe șosele. Peisajul este același, an de an: drumuri blocate sau inchise, circulație restricționata și mai multe localitați in bezna. Centrul Infotrafic a facut, in urma cu puțin timp, anunțul privind drumurile…

- Ninge de cateva ore bune la Constanta iar strazile si bulevardele sunt deja acoperite cu un strat de zapada.Traficul se desfasoara in conditii de iarna. Ninsoarea va continua la Constanta, intregul judet fiind sub cod galben de ninsoare pana in aceasta seara la ora 22.00. ...

- Traficul rutier pe DN73 Brasov-Campulung este restrictionat incepand de miercuri seara pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, din cauza ninsorii abundente care a inceput sa cada odata cu lasarea serii."Pe portiunea Bran-Moieciu-Fundata-Rucar am restrictionat traficul rutier…

- Circulația se desfașoara cu dificultate, miercuri, la Alba Iulia, din cauza ninsorii abundente și a stratului considerabil de zapada care s-a depus pe carosabil. Mai multe artere din municipiu sunt blocate. Reprezentanții primariei au anunțat ca inca de marți seara s-a impraștiat material antiderapant…

- Ninsoarea care a cazut marți dupa-amiaza a acoperit șoselele cu un strat de cațiva centimetri de zapada, iar pana la primele incidente in trafic nu a fost decat un pas. Un șofer a derapat cu un Ford in jurul orei 15, intre localitațile Santioana și Taga, din cauza drumului alunecos și a neadaptarii…

- În București, a cazut astazi prima zapada, spre bucuria copiilor și disperarea șoferilor. De altfel, pe mai multe artere din Capitala s-a depus strat de zapada și se circula în conditii de iarna.

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate.

- Viscolul a lovit insula nordica Hokkaido si a nins din nord-estul Japoniei pana in insula sudica Kyushu, a anuntat agentia meteorologica a tarii.Furtuna a perturbat traficul din Hokkaido, cauzand anularea a 183 de curse feroviare si a zeci de curse cu autobuzul expres miercuri. In unele…

- Peste nisipul de foc s-a asternut un strat subtire de zapada, care a rezistat o zi si care a creat un peisaj spectaculos. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului. La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Zilele acestea Desertul Sahara a devenit un peisaj de basm, dupa ce dunele sale au fost acoperite de un strat de zapada. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului. La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Zilele acestea Desertul Sahara a devenit un peisaj de basm, dupa ce dunele sale au fost acoperite de un strat de zapada. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului . La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Viscolul si ninsorile abundente au afectat, joi, mai multe regiuni din Japonia, meteorologii avertizand asupra riscului crescut de avalanse dar si de ambuteiaje ca urmare a vremii nefavorabile, informeaza DPA. Un sistem de presiune atmosferica scazuta a determinat acumularea unui strat de zapada…

- Ninsoarea nu este doar prilej de bucurie si semn de rod bogat pentru culturile pamantului, ci si un instrument util in descifrarea personalitatii. Psihologii au gasit o noua metoda de interpretare a fulgilor de zapada, care ii ajuta sa descopere personalitatile noastre unice. Cu acest test fulg de nea…

- A inceput sa ninga puternic in judetul Botosani. Deocamdata nu sunt drumuri blocate dar se circula in conditii de iarna. Utilajele au iesit la treaba dar zeci de soferi au iesit in decor. La Copalau a fost inregistrat si un accident grav.

- Poarta Raiului, Munții Șureanu, un loc a carui nume pare predistinat și pe care nici o descriere cu cele mai alese cuvinte nu poate exprima ceea ce imaginile de neprețuit de aici reușesc sa transmita: frumusețe, liniște, senin, relaxare, binecuvantare! Iarna și-a facut apariția la munte in mantia sa…