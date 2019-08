Weekendul acesta mai multe zone ale Australiei au fost acoperite de ninsoare, din cauza unui aer polar venit dinspre Polul Sud si care a acoperit parti din New South Wales, Victoria sau Queensland. Un utilizator Twitter, Stephen Grenfell, a filmat cangurii in timp ce a trecut pe langa padocul lor in New South Wales. Postand clipul, el a scris: „Nu este ceva ce vezi in fiecare zi in Australia. Cangurii in zapada”. Ca raspuns, un alt utilizator a postat o fotografie cu canguri in zapada pe un teren de golf.

