Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor al FCSB-ului, Ilie Stan (51 de ani) a vorbit in cadrul emisiunii ProSport LIVE despre fratii Costea, Florin si Mihai, pe care i-a pregatit in perioada petrecuta la actuala vicecampioana a Romaniei. Acesta a explicat de ce nu au reusit cei doi sa aiba aceeasi forma ca...

- Mihaela Buzarnescu (locul 25 WTA) este asteptata sa straluceasca in fata lui Venus Williams in primul meci de la Australian Open. Antrenorul de tenis, Sever Dron, a vorbit in cadrul emisiunii ProSport LIVE despre sansele romancei in fata numarului 37 WTA.

- Sever Dron, unul dintre cei mai titrati antrenori din tenisul românesc, pregatind inclusiv nationala de Fed Cup în 2011 si 2012, a vorbit pentru ProSport despre sansele Simonei Halep la Australian Open, acolo unde în primul tur o va

- Sever Dron, unul dintre cei mai titrati antrenori din tenisul romanesc, pregatind inclusiv nationala de Fed Cup in 2011 si 2012, a vorbit pentru ProSport despre sansele Simonei Halep la Australian Open, acolo unde in primul tur o va intalni pe Kaia Kanepi."E un meci greu din nou, in situatia…

- Sever Dron, unul dintre cei mai titrati antrenori din tenisul romanesc, pregatind inclusiv nationala de Fed Cup in 2011 si 2012, a vorbit pentru ProSport despre sansele Simonei Halep la Australian Open, acolo unde in primul tur o va intalni pe Kaia Kanepi.

- Sever Dron, unul dintre cei mai titrati antrenori din tenisul romanesc, pregatind inclusiv nationala de Fed Cup in 2011 si 2012, a vorbit la ProSport LIVE despre sansele Simonei Halep la Australian Open, acolo unde in primul tur o va intalni pe Kaia Kanepi.

- Rezultatele unui sondaj realizat de un site matrimonial pentru intalniri intre persoane casatorite arata ca femeile inșala la fel de mult ca barbații. Și multe o fac din razbunare. Site-ul IllicitEncounters.com, care, ar trebui sa subliniem asta, este un site creat special pentru persoane care vor sa-și…

- O tanara care participa la cunoscuta emisiune ”Vrei sa fii milionar” s-a straduit preț de cateva secunde bune pentru a gasi raspunsul la intrebarea ”Unde se afla Marele Zid Chinezesc?”. Momentul a devenit viral pe internet. Chiar daca participanții care participa la aceasta emisiune au, in general,…