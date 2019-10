Stiri pe aceeasi tema

- Muzica romaneasca este mai saraca dupa ce un interpret important a murit. Fostul interpret de muzica populara s-a confruntat cu grave probleme de sanatate in ultimii ani, a slabit foarte mult din cauza bolii care l-a macinat, lucru care l-a indemnat sa ia calea pocainței. „Am nevasta tare mandra”, „Omu’…

- Monica Pirvulescu, interpreta de muzica populara se afla in stare foarte grava la un spital din Grecia dupa ce a suferit un accident in Turcia. Medicii au anunțat ca aceasta prezinta fracturi grave la coloana.

- Eu am crescut cu muzica populara in casa. Tatal meu cinta la saxofon, la nivel de amatori, si el a fost cel care mi-a insuflat pasiunea pentru cant si joc... The post Interpreta de muzica populara Adriana Curtu Voaidos: „Din cantece avem multe de invatat in viata” (video) appeared first on Renasterea…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a anunțat saptamana aceasta divorțul. Artista a fost parasita de partenerul de viața pentru o tanara in varsta de 20 de ani. Povestea de dragoste dintre cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu, in varsta de 41 de ani, și soțul ei, Marian, s-a…

- Interpreta de muzica populata Anamaria Pop a murit in urma unui accident de circulatie produs pe DN1C. Ea se afla la volan, intr-un autoturism care a parasit partea carosabila si a izbit un copac. Persoana din dreapta, un barbat, a scapat cu viata, avand doar o fractura de picior. ”In legatura cu…

- Tragedie duminica pe șoseaua care leaga Baia Mare de Satu Mare, in județul Maramureș. Interpreta de muzica populara Anamaria Pop implinise de curand 36 de ani. Duminica in jurul orei 16,30, artista originara din Baia Sprie, conducea un autoturism marca Volkswagen dinspre Seini spre Baia Mare. La un…

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voicu a rabufnit pe contul sau de socializare. Aceasta a transmis un mesaj categoric in care vorbește despre relație pe care a avut-o cu artistul Gheorghe Turda. Nicoleta Voicu a trait o poveste de dragoste cu binecunoscutul cantareț de muzica populara Gheorghe…