- La inceputul acestei saptamani, la Primaria Hidiselu de Sus a fost semnat contractul de lucrari in valoare de 3.752.399,53 lei, prin care se vor moderniza 9.248 metri liniari de strazi si drum comunal. „Aceasta lucrare este parte a unui proiect pe fonduri europene in valoare de 1,5…

- Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a fost eliberat din custodia poliției, dupa ce a fost audiat timp de o zi și jumatate in legatura cu o posibila finanțare obținuta in campania electorala din partea liderului libian, Muammar Gaddafi, scrie BBC News. Nicolas Sarkozy a fost reținut, marți dimineața,…

- Mana lunga a legii ajunge la al doilea președinte al Franței. Dupa Jacques Chirac, condamnat in 2011, Nicolas Sarkozy este reținut și acuzat ca a primit ilegal cinci milioane de euro de la Muammar Gaddafi, dictatorul la a carui lichidare a participat direct.

- La expirarea datei de depunere a solicitarilor de finanțare pentru proiecte culturale, municipalitatea a inregistrat 44 de proiecte, care vor fi analizate in perioada urmatoare. „Comisia va analiza toate cererile de finanțare din punctul de vedere al indeplinirii condițiilor de eligibilitate, dupa care…

- In baza proiectelor de dezvoltare pe care le-au depus la Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, un numar important de companii din cele șapte județe din regiunea Sud Muntenia au primit fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Intre companiile din cele șapte județe…

- BUCUREȘTI. Administrația Fondului Cultural Național a lansat la inceputul acestei luni sesiunea II/2018, destinata susținerii proiectelor culturale. Bugetul pentru sesiune este de 15 milioane de lei. Dintre acestea, 2,5 merg catre arte vizuale, 3,1 catre artele spectacolului (1,6 milioane de lei…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Consiliul Judetean Timis au semnat contractul de finantare pentru proiectul largirii drumuliui care face legaura intre Autostrada Vestului si Centura Timisoarei.

- Startupul romanesc de tehnologie UiPath ar fi obtinut o noua runda de finantare, in valoare de 120 de milioane de dolari, firma ajungand astfel sa fie evaluata la peste 1 miliard de dolari, sustin surse anonime citate vineri de publicatia TechCrunch.

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Procurorii germani au luat o decizie bomba in cazul unui dosar sensibil, care are implicații europene. Concernul european Airbus este obligat sa plateasca o amenda de peste 80 de milioane de euro pentru concluzionarea unei anchete privind vanzarea de avioane de lupta Eurofighter in Austria in anul 2003.

- Parisul si regiunea Ile-de-France, din jurul capitalei Frantei, au atras anul trecut un numar record de turisti straini si francezi, o veste buna dupa doi ani sumbri datorati atentatelor din 2015 si 2016, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Anul trecut hotelierii din Paris şi regiunea Île-de-France…

- In anul 2008, ministrul de Finanțe francez, Christine Lagarde, aproba efectuarea unei plați ilegale masive (400 mil. euro) spre un om de afaceri- prieten al șefului ei, președintele Franței, Nicolas Sarkozy.

- Intr-un interviu acordat pentru ZFLive, Adrian Pintea le-a transmis fermierilor care așteapta banii din subvenții ca, zilnic, APIA face plați undeva in jurul valorii de 20 de milioane de euro. „Automat, colegii de la nivelul centrelor locale, centrelor județene, trebuie sa acorde o atenție la autorizarea…

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a criticat joi avertismentul lansat de catre presedintele Frantei, Emmanuel Macron, pe tema ofensivei Ankarei in Siria, afirmand ca Franta ''nu are de dat lectii'' Turciei, relateaza AFP. ''Franta, si nici o alta tara,…

- Autoritatile franceze au destructurat in cursul anului trecut un numar record de 303 retele de imigratie clandestina pe teritoriul Frantei, o crestere cu aproape 6% comparativ cu 2016, au indicat luni surse politienesti citate de AFP. In sase ani - din 2011 in 2017 -, numarul retelelor…

- Solicitantii de fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pana la patru milioane de euro pe proiect prin masura II.2 " Investitii productive in acvacultura", potrivit anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit - Autoritatea…

- Autoritatile au in plan atragerea unui buget de 600 de milioane de euro prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), in perioada 2018 - 2023 in vederea derularii unui program pentru combaterea eroziunii costiere, se arata in Programul de guvernare 2018 - 2020, la capitolul "Politici de…

- Candidatul la alegerile prezidentiale egiptene Sami Anan, general in retragere, a fost arestat si dus intr-un loc necunoscut, a afirmat marti un purtator de cuvant al campaniei sale electorale, Mahmoud Refaat, citat de agentia DPA.Potrivit sursei, 30 de membri ai campaniei electorale a lui…

- UEFA a dat verdictul: transferurile lui Mbappe și Neymar la PSG sunt in regula. Trecerile lui Neymar și Mbappe la vicecampioana Franței in vara lui 2017 au ridicat nenumarate semne de intrebare, in special din cauza sumelor uriașe de bani tranzacționate. „Nu e nimic in neregula cu transferurile lui…

- "Astazi (luni, n.r.) am avut o noua intalnire de lucru cu BERD. Vreau sa precizez ca aceste intalniri sunt saptamanale. Reprezentantii BERD ne-au dat o veste foarte buna. S-a luat decizia finala la Londra, la BERD, pentru alocarea sumei de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Cinci persoane care aveau asupra lor o secure și doua pistoale au jefuit un magazin de bijuterii din hotel Ritz, aflat in centrul Parisului. Autoritațile spun ca prejudiciul se ridica la aproximativ 4,5 milioane de euro.

- Holotech Studios SRL, dezvoltatorul programului de animatie in timp real FaceRig - care da voie oricui sa ia forma unui personaj digital -, a primit o finantare de 2 milioane de dolari de la un investitor american. Iata aici povestea creatorului de avatare, fondat o echipa de 6 romani.

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Timisoara va primi o finantare europeana impresionanta, care ii va permite o dezvoltare fara precedent. Este vorba de suma de 14 milioane de euro, bani care putea fi accesati gratie aprobarii a doua proiecte GAL (Grupul de Actiune Locala), fiecare in valoare de cate 7 milioane de euro.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale a publicat, sambata, pe SEAP, o licitatie pentru lansarea unei campanii pentru promovarea oportunitatilor de finantare din fonduri europene, care presupune crearea si difuzarea unor spoturi de animatie 3D, valoarea fara TVA fiind de peste 13 milioane de lei.Citeste…

- Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor in Economie ”PARE 1+1” a aprobat 32 cereri de finanțare nerambursabila, inaintate de companiile create de emigranți sau rudele acestora, in suma totala de 7,89 milioane de lei. Potrivit estimarilor vor fi create circa 90 locuri noi de…

- Producatorul de smartphone-uri Apple si producatorul de imprimante Epson sunt date in judecata in Franta pentru ca au accelerat procesul de imbatranire a produselor lor pentru a stimula cererea. O asociatie a consumatorilor din Franta, numita HOP, care sustine campania "Opriti Uzura Planificata",…

- Saptamina trecuta, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltarii au incheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totala a contractului este de peste 20 de milioane…

- Prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, peste 4 milioane de lei vin in Salsig pentru doua proiecte importante și așteptate de ani de zile de administrația locala și de locuitori. In cadrul ședinței Consiliului Local din Salsig, in prezența…

