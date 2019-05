Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus luni organizarea de alegeri parlamentare anticipate, în contextul în care Parlamentul de la Caracas este condus de opoziție, potrivit Reuters citat de Mediafax.Opoziția, condusa de Juan Guaido, a câștigat alegerile parlamentare din…

- Adunarea Constituanta a Venezuelei, susținatoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregatește sa ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusa de opoziție, care au susținut marți revolta militara eșuata, a declarat duminica numarul doi al puterii chaviste, citat de AFP."Procuratura…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut sambata Mexicului si Uruguayului sa relanseze propunerea lor de mediere pe care au facut-o pentru a contribui la rezolvarea crizei dintre puterea chavista si opozitie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Nicolas Maduro a facut aceasta declaratie…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a acuzat sambata pe opozantul Juan Guaido ca pregateste un complot pentru a-l asasina si l-a amenintat cu inchisoarea, informeaza AFP. "Am dejucat un plan al marionetei diabolice, pe care el il conducea personal, de a ma ucide", a afirmat Maduro…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a cerut Guvernului de la Caracas sa demisioneze, scopul fiind acela de a reorganiza executivul, afirma vicepreședintele Delcy Rodriguez intr-un mesaj pe Twitter, potrivit agenției de știri Tass, conform Mediafax.Acțiunea are loc in contexul in care…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate in Venezuela doar in cazul in care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza site-ul agenției Tass. "Daca decizia de a ține astfel…