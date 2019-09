Nici minimul civilizației? A sunat din nou clopoțelul. Cam dogit. Elevi fara manuale, elevi carora din lipsa de spații li s-a redus ora de curs la 30 de minute, sute de școli cu toaleta in curte și fara autorizații care vizeaza siguranța vieții… Ministerul și administrațiile locale fabrica scuze. Istoria este veche. De sute și sute de ani… […] Articolul Nici minimul civilizației? apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

