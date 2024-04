Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 183 din 14 martie 2024 Stire de presa:Activitati preventive desfasurate de politisti cu elevi, cadre didactice si parinti In ziua de 13 martie a.c., politistii argeseni au continuat activitatile preventiv educative, beneficiari fiind un total de 167 de persoane, facand parte din elevi de ciclu gimnazial,…

- UPDATE: 25 elevi au fost transportați la unitați medicale, 11 la Spitalul Marie Curie și 14 la Spitalul Grigore Alexandrescu. Conform pompierilor, au fost evaluați in total 28 de copii. Știre inițiala: Zeci de elevi au acuzat stari de rau dupa ce un spray iritant, posibil paralizant, a fost folosit,…

- UPDATE: 17 elevi au fost transportați la spital. 9 la Spital Marie Curie si 8 la Spital Grigore Alexandrescu. Conform pompierilor, inca 8 copii sunt in evaluare medicala. Știre inițiala: Zeci de elevi au acuzat stari de rau dupa ce un spray iritant, posibil paralizant, a fost folosit, marti, in incinta…

- UPDATE: Pana in acest moment au fost transportați la spital 17 elevi: 9 la Spitalul Marie Curie și 8 la Spitalul Grigore Alexandrescu. Inca 8 copii sunt in evaluare medicala. Inainte de ora 11, echipajele de salvare au intervenit in imobilul de pe bulevardul Basarabia.Cel puțin 20 de elevi au fost…

- Nr. 12069 din 02 Februarie 2024 ACTIVITATI PREVENTIVE DESFASURATE DE POLITISTI IN SCOLI In cursul zilei de astazi, 07 februarie a.c., politistii din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati informativ preventive, in cadrul proiectului "Reducerea vulnerabilitatii…

- Peste 8000 de elevi ai claselor a VIII-a din județul Iași sunt asteptati, saptamana viitoare, la simularea examenului de Evaluare Nationala. Luni, 5 februarie 2024, este programata proba la Limba și Literatura Romana. Șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci, a declarat, pentru postul…

- Intr-o perioada in care conștientizarea importanței protejarii mediului inconjurator este tot mai accentuata, Fundația Alber, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Primaria Timișoara, lanseaza o inițiativa deosebita, ce are ca scop implicarea școlilor in crearea unor spații verzi prietenoase pentru…

- Primaria Timișoara va gazdui sambata, 20 ianuarie, un concurs din cadrul proiectul „Șah in școala”. Practic, un eveniment la care vor participa peste 100 de elevi pasionați din șah din șase școli și de la Palatul Copiilor. Intrecerea va incepe la ora 10, iar trei ore mai tarziu ar trebui sa aiba loc…