Nezavisimaia Gazeta: Care sunt interesele comune ale Moscovei și ale Washingtonului în Serbia Au trecut 20 de ani de la începutul bombardamentului asupra Iugoslaviei de catre forțele NATO. La prima vedere, ceea ce s-a întâmplat în Balcani este bine cunoscut: revoluția democratica din Iugoslavia, care a anunțat cursul integrarii euro-atlantice drept principala prioritate a politicii sale externe, secesiunea Muntenegrului din Serbia și aderarea sa ulterioara la NATO (2017) ), mai înainte, aderasera Croația și Albania (2009), proclamarea unilaterala a independenței Kosovo (2008) cu sprijin american și intrarea așteptata a Macedoniei de Nord în Alianța Nord-Atlantica,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

