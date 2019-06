Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana urmeaza sa discute luni despre eforturile de a mentine angajamentele Iranului in domeniul nuclear, in prima lor intalnire dupa ce Teheranul si-a anuntat saptamana trecuta intentia de a se retrage partial din acordul incheiat in 2015 cu UE, Rusia, China,…

- „Popor al Venezuelei, am sacrificat totul!. Cei care ma cunosc stiu cum am luptat frontal impotriva coruptiei si a nedreptatilor”, a declarat Christopher Figuera in scurta inregistrare video de un minut si jumatate difuzata pe Twitter de canalul NTN24, conform Agerpres. Dupa rebeliunea esuata…

- Administratia Trump incearca sa-l indeparteze de la putere pe Nicolas Maduro, care ar urma sa fie inlocuit de presedintele interimar Juan Guaido. Miercuri, secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca o “interventie militara este posibila (in Venezuela - n.r.). Daca este necesar, asta vor face…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a facut apel, sâmbata, la fortele armate sa fie „gata” în cazul în care SUA vor decide sa lanseze o ofensiva militara pe teritoriul Venezuelei, în contextul în care opozantul Juan Guaido încearca sa atraga armata…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…

- Brexit și Theresa May: Nu exclud un nou referendum Cu privire la premierul Theresa May, deputatul Remus Borza a spus ca și-a facut jocul. „Liderii Uniunii Europene au acceptat amanarea Brexitului pana pe 31 octombrie 2019, dar lasand libertatea Marii Britanii sa paraseasca Uniunea chiar…

- Hugo Carvajal, fostul sef al serviciilor secrete militare din Venezuela despre care Washingtonul considera ca are informatii valoroase despre presedintele Nicolas Maduro, a fost trimis la inchisoare sambata de catre Curtea Suprema a Spaniei, pe fondul unei cereri de extradare a SUA, a informat un…

- Liderul Adunarii Naționale, Juan Guaido, a fost deposedat de imunitatea sa marți de catre corpul legislativ, loial președintelui Nicolas Maduro. Aceasta acțiune deschide calea catre procesul de condamnare al liderului și catre potențialul sau arest pentru presupuse acte de violare a Constituției, potrivit…