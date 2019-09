Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Likud, condus de premierul Benjamin Netanyahu, probabil se va clasa pe primul loc în urma scrutinului parlamentar programat marti în Israel, dar va avea nevoie de formarea unei aliante guvernamentale.

- Benny Gantz, care a candidat deja in aprilie ca lider al listei Albastru-alb, dispune de o a doua șansa sa-l inlature pe inamovibilul Benjamin Netanyahu, prim-ministru al Israelului din 2009, la alegerile legislative anticipate din 17 septembrie, scrie Rador, citand France 24 .

- Guvernul israelian a dat unda verde duminica legalizarii unei colonii din Cisiordania, cu doua zile inainte de legislativele cruciale pentru viitorul politic al premierului Benjamin Netanyahu, conform AFP, scrie news.ro.Guvernul a acceptat "sa transforme colonia salbatica Mevoot Yericho din…

- ”O asemenea perspectiva ar fi devastatoare cu privire la posibilitatea relansarii negocierilor, pacea regionala si insasi esenta unei solutii cu doua state”, Israel si Palestina, a declarat un purtator de cuvant al ONU Stephane Dujarric, dupa ce Benjamin Netanyahu a anuntat ca vrea sa anexeze o…

- Evreii vor ramane in Hebron "pentru totdeauna", a declarat prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu miercuri seara in timpul unei rare vizite in orasul din Cisiordania, informeaza DPA. Netanyahu s-a exprimat in cadrul unei ceremonii memoriale de stat de comemorare a masacrului a 67 de evrei in 1929…

- Conform datelor ultimului sondaj realizat de Winpoll pentru cotidianul 'Il Sole 24 Ore', 72% din italieni vor alegeri anticipate. O revelatie care reflecta starea de spirit și orientarile politice ale cetațenilor, din ce in ce mai plictisiti de certurile din cadrul majoritații de guvernare, scrie Rador,…

- Zeci de liste electorale vor fi înregistrate joi, într-o falsa manifestare a pluralismului. Sunt oamenii polarizati? Nu din punct de vedere politic. Sunt alegerile decisive? Tot o iluzie. Ofera alegerile doua cai distincte? Pâna si acest aspect e înselator.Israelul se transforma…

- Uniunea Europeana a criticat aspru cele peste 1.000 de arestari facute de politia rusa la Moscova în timpul unei manifestatii a opozitiei pentru alegeri libere, într-un comunicat difuzat în noaptea de sâmbata spre duminica, scrie Rador, citând Le Vif. “Aceste…