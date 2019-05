Stiri pe aceeasi tema

- Casa Artelor gazduieste luni, de la ora 18.00, un triplu eveniment organizat de Asociatia Culturala Contrasens, care vizeaza bunele practici in managementul cultural, scoala de vara de la Socolari si lansarea unor programe de formare profesionala pentru spatiul cultural. Cu acest prilej va fi lansat…

- „Experiențele de viața ale altora ne sunt adeseori sursa de inspirație sau cel puțin ar trebui sa ne faca sa contemplam la diferite situații”, ne transmit organizatorii, care invita iubitorii de teatru la spectacolul “ALTA ZI CU SOARE”, pus in scena de cei de la Asociația Solidart, vineri, 12 aprilie,…

- Casa Artelor din Timisoara va gazdui vineri, 29 martie, la ora 16.00, vernisajul expozitiei de fotografie „ASA VAZUT-A ZAHARIA – improvizatii intr-o lume captiva”, realizata de Muzeul National al Taranului Roman si ambasada Republicii Moldova la Bucuresti, in colaborare cu directia de cultura din Timis.…

- De cand s-a prezentat pentru prima oara in fata publicului resitean, la varsta de 5 ani, Maia a demonstrat ca isi depaseste cu mult varsta. Parea ca se exteriorizeaza mai degraba in lucrari decat in realitate, culoarea, panza, diferitele materiale carora le gasea locul devenind emotie pura.…

- Asociația Marele Ecran invita cinefilii la proiecția, in premiera, a filmului „Capernaum”, regizat de Nadine Labaki, marți, 12 martie, de la ora 19:30 la Casa Artelor. „Capernaum ” spune povestea inspiraționala a unui baiețel care se lupta sa supraviețuiasca sorții copleșitoare, este filmat in haoticele…

- Böcskei László a subliniat ca vizita Papei Francisc este un eveniment comun ale celor patru dieceze romano-catolice istorice - Oradea, Timisoara, Satu Mare, Alba Iulia, care au un trecut comun, au puncte comune si care vor sa traiasca acest moment la intensitate maxima. „Putem…

- Muzica fabricata in Timișoara are parte de o noua apariție discografica, de aceasta data fiind vorba de solista Marion Krautner, care alaturi de The Leaves a lansat zilele trecute discul „Clover“. Artista a debutat in iunie 2014 cu albumul Murmur, care a avut parte de un concert de lansare desfașurat…

- Companiile multinaționale din Timișoara, și nu numai, sprijina invațamantul dual din oraș. Aceștia vor și susținere din partea autoritaților, care nu au renovat de ani de zile un atelier necesar claselor profesionale de la Colegiul Tehnic Energetic Regele Ferdinand I din Timișoara. Inca din 2015, la…