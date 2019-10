Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a fost numit consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Shanghai, Republica Populara Chineza, printr-o hotarare adoptata in sedinta de guvern de luni si publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.Citește și: E oficial!…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, a fost numit consul general al Romaniei la Shanghai printr-o hotarare aprobata de Guvern in sedinta de luni, au confirmat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. In februarie 2018,…

- Decizia premierului Viorica Dancila pentru eliberarea lui Adrian Petcu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Potrivit CV-ului sau, Adrian Petcu a ocupat functia de secretar de stat in MAI din 26 octombrie 2018. Totodata, a fost…

- Marius Humelnicu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, care a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, informeaza MEDIAFAX.Citește și: Apel urgent al lui Alexandru Cumpanașu: ‘Va rog sa descifrați ce…