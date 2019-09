Neamţ: Prins cu cherestea fără acte Un barbat de 43 de ani, din Suceava, a fost sanctionat contraventional de politisti conform Legii nr. 171/2010, cu amenda in cuantum de 3.000 de lei, pentru ca a fost prins in trafic cu cherestea pentru care nu avea acte. Lemnul a fost confiscat. “La data de 25 septembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie […] Articolul Neamt: Prins cu cherestea fara acte apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

