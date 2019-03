Stiri pe aceeasi tema

- "Exista nemultumiri serioase in partid in legatura cu domnul ministru Tudorel Toader, mai mult sau mai putin indreptatite. Eu zic sa mai asteptam, pentru ca s-a format un grup de lucru cu domnul Timmermans pentru ca oamenii de acolo sa fie informati corect", a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.…

- Ministrul Justitiei a refuzat sa spuna cand va prezenta ordonantele de urgenta privind completurile de 5 judecatori ale ICCJ si privind Codul Penal si de Procedura Penala, mentionand ca "Ministerul Justitiei este un laborator carelucreaza continuu".Citeste si Tudorel Toader, despre dosarul…

- Uniunea Europeana exporta corupție in Romania (Liviu Pleșoianu), finanțeaza, alaturi de NATO, statul paralel (Liviu Dragnea), se amesteca in politica interna și sfideaza legile romanești (Viorica Dancila). Romania este tratata ca o țara de mana a doua (Calin Popescu Tariceanu), MCV-ul blocheaza legile…

- „In principiu, pe agenda reuniunii de astazi nu exista problema domnului ministru Toader”, a declarat, pentru G4Media.ro , referitor la Biroul Permanent Național de azi, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. In opinia acestuia, Tudorel Toader nu trebuie sa plece din fruntea Ministerului Justiției, chiar…

- Senatorul PMP Traian Basescu declara ca statul de drept este in pericol major, deoarece, in opinia sa Tudorel Toader, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu se ocupa de punerea sub control a justitiei, prin ordonante de urgenta. ‘Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea…

- ”Orice om normal cu respect pentru statul de drept ar spune ca prioritatea pentru Ministrul Justitiei si majoritatea PSD-ALDE in justitie este corectarea celor peste 100 articole constatate de catre CCR a fi neconstitutionale din Codul Penal si Codul de Procedura Penala. In realitate, Tudorel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca abuzul in serviciu trebuie redefinit, in contextul in care actuala definitie dateaza din 1968, si se declara increzator ca "legiuitorul va gasi formula cea mai buna" in acest sens. Totodata, in opinia sa, Codul penal roman este mult mai coercitiv…

- „Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale, cat mai repede. (...) S-a pus in discutie si eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justitiei, intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta (ordonanta de urgenta - n.r.),…