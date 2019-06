“Ne punem întrebarea: Cu ce i-am dezamăgit pe oameni” "Am ajuns intr-un moment mai dificil. Dupa o guvernare in care rezultatele au fost pozitive, uneori chiar neasteptat de pozitive, am pierdut alegerile pentru Parlamentul Uniunii Europene si, fara indoiala, trebuie sa stam sa ne punem intrebarea: Cu ce i-am dezamagit pe oameni, ce anume trebuie sa facem sa-i recastigam, ce anume am gresit si cum sa ne corectam greselile pe care noi le-am facut? Pentru ca noi, impreuna, trebuie sa facem acest lucru si cred ca avem in noi si potentialul si forta sa indreptam lucrurile pe care le-am facut gresit. A fost o infrangere, am pierdut o batalie, dar cred… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, unul dintre candidatii la functia de presedinte al PSD, a declarat sambata, la congres, ca partidul este in etapa in care trebuie sa explice, "fara aroganta si cu foarte mult bun simt", ca nu a vrut o Justitie pentru membrii sai si lider, ci a dorit sa stopeze…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 iunie, ora 12 – 20 iunie, ora 23 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata Zone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, in vestul Dobrogei…

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting cod galben pentru Capitala, valabila pana la ora 18:00. Se vor semnala frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, averse ce vor cumula 10...15 l/mp, izolat posibil 20 l/mp, posibil grindina de dimensiuni mici. Pana joi…

- Meteorologii anunta ca instabilitatea atmosferica se va mentine, in cea mai mare parte a tarii, pana vineri seara. Totodata, ei au emis un nou Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina, care va fi in vigoare joi, intre orele 12.00 si 23.00, in Banat, Crisana, Maramures, Moldova, in vestul…

- Meteorologii au emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuni, valabile in localitati din judete situate in zonele Moldovei, Munteniei, Banatului, Olteniei si Crisanei, pe durata orei...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare meteorologica, cod galben, de vreme rea, in perioada 30 mai, ora 12 – 31 mai, ora 03. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramureș, Moldova, Transilvania, local in Muntenia și Dobrogea,…

- Vremea se va ameliora ca aspect, cateva averse slabe de ploaie urmand sa mai cada local doar in regiunile din sud și sud-est. Vantul va sufla moderat in jumatatea vestica a țarii și slab pana la moderat in rest.Pepiniera Fratiei Musulmane descoperita in mijlocul Europei: Gradinita care ii…

- Meteorologii anunța vremea va fi in general instabila pentru Romania in cursul zilei de miercuri 10 aprilie. Cerul va fi predominant innorat si temporar va ploua in cea mai mare parte a țarii. In București, cerul va fi mai mult noros si trecator va ploua slab. Potrivit ANM, vantul va sufla slab pana…