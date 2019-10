Ministrul a amintit ca au fost finantate 466 de proiecte, din care 118 in 2017 (61 pentru diaspora, 57 pentru comunitatile istorice), 149 de proiecte in 2018 (84 pentru diaspora, 65 pentru comunitatile istorice) si 199 in 2019 (108 pentru diaspora, 81 pentru comunitatile istorice).

Printre cele mai importante actiuni sustinute de MRP s-au numarat, potrivit raportului de activitate, Programul "Burse pentru etnicii romani din Ucraina" (2018-2019) in cadrul caruia au fost acordate 5.645 de burse elevilor etnici romani cu domiciliul in Ucraina care studiaza in scolile cu predare in limba…