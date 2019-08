Stiri pe aceeasi tema

- NASA investigheaza o acuzatie potrivit careia o astronauta a accesat de la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) contul bancar al sotiei sale - de care s-a despartit in 2018 -, intr-un dosar ce ar viza prima infractiune comisa in spatiu, informeaza BBC. Astronauta Anne McClain recunoaste…

- ​Cehia a primit un wild card din partea ITF pentru turneul final al FedCup, care va avea loc între 14 si 19 aprilie 2020, la Budapesta, informeaza News.ro. De 11 ori câstigatoare a Cupei Federatiei, Cehia se alatura finalistelor editiei din acest an, Franta si Australia, si tarii…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) va juca azi in optimile de finala ale turneului de la Rogers Cup (Toronto) contra rusoaicei Svetlana Kuznețova (34 de ani, 198 WTA). Partida va incepe in jurul orei 21:00 (Digi Sport 2). Halep și Kuznețova vor fi fața in fața in aceasta seara pentru cea de-a opta oara…

- Harțile exercita o atracție misterioasa asupra noastra. Fie ca sunt pergamente antice sau ca sunt abia scoase din torpedoul mașinii sau generate de Google, harțile ne spun tot ceea ce dorim sa știm, nu doar despre unde vrem sa mergem, ci și despre lume, in general. Și, cu toate acestea, cand vine vorba…

- Miercuri incepe Electric Castle 2019, festivalul care ii aduce la Bonțida, județul Cluj, pe Florence + The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, arata organizatorii evenimentului, potrivit Mediafax.Castelul Banffy, un monument de patrimoniu din secolul XV, devine deopotriva…

- Vorbind recent la Institutul de Studii Aerospatiale Mitchell, comandantul Fortelor Aeriene ale SUA, David Goldfein, a explicat cum va reactiona tara sa daca Rusia ar lansat un atac nuclear impotriva Statelor Unite, potridit adevarul.ro.Citește și: Simona Halep victorie EXCEPȚIONALA la Wimbledon:…

- Kaspersky anunta noul sau parteneriat cu Centrul Gagarin de Cercetare si Testare si Instruire a Cosmonautilor – Star City, unde cosmonautii din intreaga lume se pregatesc sa mearga in spatiu. In cadrul acestei colaborari, compania va organiza un training special pentru cosmonauti, precum si pentru specialistii…

- Din nou Gershwin la Filarmonica Pitești! Stagiunea se inchide cu „Rapsody in Blue”. Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 27 iunie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, concertul simfonic de inchidere a stagiunii a XII-a. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Dorin Frandeș,…