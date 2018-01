NASA: Asteroid periculos pentru Terra Asteroidul 2002 AJ129, ce are un diametru de aproximativ 1,1 kilometri, va trece pe langa planeta noastra duminica, 4 februarie, cu o viteza de 108.000 kilometri pe ora.



Desi NASA l-a inclus in categoria obiectelor cosmice "potential periculoase", asteroidul va ramane la o distanta de 4,2 milioane de kilometri fata de planeta noastra - de 11 ori mai mare decat distanta dintre Terra si Luna. Riscul de coliziune este inexistent, desi aceasta distanta este foarte mica la scala Sistemului Solar.



O ciocnire intre un asteroid de aceasta marime si Terra ar putea sa declanseze pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

