N-au tinut cont ca are 74 de ani si l-au snopit in bataie! Reținuți de polițiști dupa ce au agresat un varstnic Polițiștii din Galda de Jos i-au reținut pe doi barbați din comuna Intregalde care, din cauza unor neințelegeri legate de pașunatul animalelor, l-au agresat pe un varstnic de 74 de ani. Cei doi vor fi prezentați in fața magistraților. La data de 11 iunie 2019, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața doi barbați, de 36 și 34 de ani, din comuna Intregalde, care sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe. In sarcina celor doi barbați s-a reținut faptul ca, in seara… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

