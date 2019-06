Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cele mai cunoscute și iubite festivaluri de blues din țara, Open Air Blues Festival Brezoi – eveniment la care participa și o serie de timișoreni – va avea loc in perioada 18 – 21 iulie și le ofera melomanilor un lineup de excepție! Beth Hart, una dintre cele mai bune voci feminine din […]…

- In acest an, Sarbatoarea Muzicii din Timișoara va avea parte de o prezența excepționala in persoana lui Arnaud Rebotini, nume consacrat al muzicii electronice franceze, laureat al Premiului Cesar pentru cea mai buna muzica de film in 2018. Institutul Francez din Timișoara prezinta o ediție deosebita…

- Cadouri, activitați distractive, experimente inedite sau ateliere de face-painting sunt cateva dintre surprizele care ii așteapta pe participanții la evenimentele UPC. Copiii, alaturi de parinții lor, sunt așteptați vineri, 31 mai 2019, incepand cu ora 16.00 in magazinul UPC din Timișoara…

- Institutul Francez din Timisoara si Filarmonica Banatul invita publicul la doua concerte cu artiști de exceptie si programe pe masura, care vor avea loc in 24 mai si 28 mai, de la ora 19.00, la sala Capitol, si sunt incluse in programul Sezonului Romania-Franta. Primul concert este unul vocal-simfonic,…

- Trupe de teatru din Campina, Bacau, Cluj-Napoca, Constanta, Timisoara vor participa, de joi pana duminica, la cea de-a VII-a editie a Festivalului de Teatru OKaua, cu tema "7 ani de acasa". Festivalul OKaua inseamna patru zile, 14 spectacole, teme impuse, probe de improvizatie, momente…

- Deputatul PNL de Timiș Ben Oni Ardelean este incantat ca Muzeul Revoluției, un subiect despre care parlamentarul vorbește inca din anul 2012, va fi, in sfarșit, realizat la Timișoara. Liberalul a precizat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca este important ca acest obiectiv sa fie construit…

- DJ-ul și compozitorul timișorean Sean Norvis a lansat astazi, videoclipul oficial al piesei Here I Am, exact in ziua in care artistul implinește 34 de ani. Piesa a fost lansata la casa lui de discuri, Norvis Music. Melodia este in colaborare cu frumoasa și talentata artista Larisa Mester, iar versurile…

- Pe 30 mai 2019 va avea loc la București, intr-un nou format, prima ediție a Fuckup Nights – o serie de evenimente devenite o mișcare globala care celebreaza lecțiile invațate in urma nereușitelor profesionale. Acestea se adreseaza, in egala masura, micilor și marilor antreprenori, celor care lucreaza…