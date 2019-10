Stiri pe aceeasi tema

- Mirabela Dauer, una dintre cele mai indragite cintarețe din Romania, revine pentru un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 17 octombrie, de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Alaturi de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente…

- Melomanii timișoreni sunt invitați la un nou eveniment care se va derula sub conceptul de „concert de basm“, alaturi de Daniel Dorobanțu și Dora Gaitanovici, duminica 13 octombrie, de la ora 20, la Biserica Romano-Catolica Millenium, cu intrarea libera. „Un basm fara cuvinte, al carui limbaj il stii…

- Ultimul capitol al trilogiei de concerte "West meets East", ce sarbatoreste prima fuziune din istorie dintre muzica clasica occidentala si cea indiana, va fi prezentat de Centrul Cultural "Rabindranath Tagore" la Timisoara - pe 15 octombrie, la Bucuresti - pe 17 octombrie si la Pitesti - pe 18 octombrie.…

- Mediateca Institutului Francez din Timisoara – una din cele patru biblioteci multimedia ale Institutului Francez din Romania, toate coordonate de directorul institutului timisorean Cyrille Fierobe – a fost recompensata ieri, 2 octombrie, la Paris, cu premiul celebrei publicatii literare franceze Livres…

- ​O aplicație medicala realizata de patru studenți de la Timișoara a câștigat Seedstars Bucharest, faza pe România a unui concurs european la care startup-urile care se vor califica în finala vor putea obține investiții de pâna la 500.000 de dolari. Citește mai departe…

- Nicolae Robu e suparat foc pe „bizoni”. Nu pe cei din padurile americane ci pe cetatenii dotati cu masini smechere, care sfideaza legea si bunul simt. Unul dintre ei a fost prins in noaptea de joi spre vineri de cel mai tare sistem de supraveghere video din Romania, desigur vorbim despre cel din Timisoara.…

- Ionuț Chirila (53 de ani) e departe de Romania in aceste zile, fiind prezent la Cannes, in Franța, una dintre locațiile extravagante unde iși desfașoara in liniște afacerile. De pe puntea unui iaht, cu muzica lui Adriano Celentano pe fundal, un Ionuț Chirila extrem de zambitor și relaxat a transmis…

- Bosch este cel mai mare furnizor de componente auto si de tehnologie in domeniul motoarelor diesel, printre ai carui clienti se afla cei mai importanti producatori auto globali, de la Volkswagen AG la General Motors si Fiat Chrysler (FCA).Compania estima anterior o crestere a veniturilor…